В Бишкеке прошел семинар по гендерному равенству в образовании

В столице прошел семинар на тему: "Опыт Малалы Юсуфзай в Кыргызстане: на пути к гендерному равенству в образовании", в котором приняли участие директор ОФ "CAF" Айнура Чолпонкулова, исполнительный директор Ассоциации издателей и книгораспространителей КР Олег Бондаренко, представители посольства США в КР, журналисты и гражданские активисты.

Основной целью семинара было рассмотрение гендерных стереотипов в образовании, педагогики и воспитании, а также обсуждение позитивных практик мотивации девочек в выборе профессии.

Участникам мероприятия была презентована автобиография пакистанской активистки Малалы Юсуфзай под названием "Мен Малала" ( Я – Малала) на кыргызском языке. Книга была написана в соавторстве с военным корреспондентом Кристиной Лэм.

Напомним, Малала Юсуфзай - пакистанская активистка, выступающая за доступное образование для девочек во всём мире, лауреатка Нобелевской премии мира (2014 год).

Также на семинаре председатель правления "БФИ" Гулаяим Айылчы и журналист Елена Нечаева представили участникам презентацию по гендерным стереотипам, с которыми сталкиваются дети в школьном возрасте. Кроме этого, в презентации были представлены данные Нацстаткома КР, согласно которым по Кыргызстану в сферах легкой промышленности трудятся 95,8% женщин, в здравоохранении 80,8%, в образовании 86,1%, в культуре и искусстве 65,8%, в сфере обслуживании 60,5%, в архитектуре и строительстве 6,5%, в разработке полезных ископаемых 3,9 % женщин.

На мероприятии было отмечена огромная роль учителей в правильном гендерном воспитании учеников. Участники предлагали свои видения по искоренению гендерных стереотипов и делились своим личным опытом по данному вопросу.