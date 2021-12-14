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ЦИК: Завершен повторный подсчет голосов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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10 декабря 2021 года состоялись повторные подсчеты голосов избирателей на избирательных участках в 12-ти избирательных округах по выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики с участием членов ЦИК КР:

в Жалал-абадской области:

- в №19 Токтогульском округе (член ЦИК Наспеков М.Д.),

- №13 Сузакском округе (член ЦИК Жумалиева А.К.)

- №14 Жалал-Абадском округе (член ЦИК Жумалиева А.К.)

в Ошской области:

- в №4 Кок-Жарском округе (член ЦИК Шайназаров Т.У.),

-в №6 Араванском округе (член ЦИК Шайназаров Т.У.),

- в №7 Ошском округе (член ЦИК Жылкыбаев У.К.),

- в №8Толойконском округе (член ЦИК Жылкыбаев У.К.)

в Нарынской области:

- в №32 Кочкорском округе (член ЦИК Жупуева А.С.),

в Иссык-кульской области:

- в № 36 Иссык-кульском округе (член ЦИК Гайпкулов И.Т.).

в Таласской области:

- в №20 Манасском округе (член ЦИК Дубанбаева А.С.),

- в №21 Таласском округе (член ЦИК Дубанбаева А.С.),

в Чуйской области:

- в №30 Иссык-атинском округе (член ЦИК Бекматов А.Г.),

Данные избирательные округа были утверждены решением ЦИК КР на основе заявлений от политических партий после публикаций копий протоколов с избирательных участков.

По ранее принятому решению ЦИК планировался также пересчет в Ноокатском округе Ошской области, но партия "Бутун Кыргызстан" 10 декабря отозвала требование по остававшимся из заявления партии 6 участкам.

Протоколы повторного подсчета голосов показывают точность данных АСУ и ручного подсчета, свидетельствует о том, что в целом разночтения между ручным подсчетом и АСУ не было.

Повторный подсчет был организован с участием представителей, наблюдателей политических партий, представителей средств массовой информации, что обеспечивало открытость и прозрачность работы окружных комиссий. Каждый наблюдатель имел возможность лично удостовериться в правильности подсчета голосов и составления итогового протокола окружной избирательной комиссии.

В Кок-Жарском избирательном округе №4 был организован повторный подсчет голосов на избирательных участках №5412, 5408.

Во время подсчета бюллетеней присутствовали заместитель председателя ЦИК КР Т.Шайназаров, представители политических партий "Ынтымак", "Ата-Журт", средства массовой информации, члены участковых избирательных комиссий, окружной избирательной комиссии.

Итоги повторного подсчета подтвердили достоверность первичных данных АСУ и ручного подсчета, опубликованных на сайте ЦИК, составлен протокол.

В Араванском избирательном округе №6 был организован повторный подсчет голосв на избирательных участках №№5339, 5240, 5241,5242, 5475, 5512, 5591, 5237, 5238, 5361, 5359, 5481.

При повторном подсчете бюллетеней присутствовали заместитель председателя ЦИК КР Т.Шайназаров, члены окружной и участковых избирательных комиссий, представители политических партий "Альянс", "Эл Умуту", "Ишеним", "Ата-Журт".

Согласно проведенному пересчету, данные АСУ и первичного ручного подсчета подтвердились. Был составлен соответствующий протокол.

В Ошском избирательном округе №7 был организован повторный подсчет голосов на избирательных участках №№5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5338.

Во время подсчета бюллетеней присутствовали член ЦИК КР У.Жылкыбаев, члены окружной и участковых избирательных комиссий, представитель общественного фонда "Общее дело", представители политических партий "Альянс", "Ишеним", "Ата-Журт", "Эл Умуту", спецпредставитель Ошской ОИК, представители информационного агентства Акипресс, КТРК.

Проведенный пересчет подтвердил точность первичных данных АСУ и ручного подсчета, о чем был составлен соответствующий протокол, закрепленный подписями всех присутствовавших.

В Толойконском избирательном округе №8 повторный подсчет голосов был проведен на избирательных участках №№5228, 5303, 5316, 5231.

Подсчет проведен в присутствии члена ЦИК У.Жылкыбаева, членов ОИК и УИК, представителей политической партии "Эл Умуту", общественного фонда "Общее дело", информационного агентства Акипресс.

Итоги пересчета подтвердили достоверность первичных данных АСУ и ручного подсчета, был составлен протокол.

В Сузакском избирательном округе №13 повторный подсчет голосов был организован на 2 избирательных участках №№2008 и 2040.

Подсчет был произведен в присутствии члена ЦИК КР А.Жумалиевой, членов ОИК и УИК, спецпредставителя Т.Омурзакова, представителей политических партий "Эл умуту", "Ата-Мекен", "Азаттык", "Ата-Журт Кыргызстан", ОФ "Таза Шайлоо" - Алакуловой А., Жалал-Абадского медиа центра.

Согласно проведенному пересчету, данные АСУ и первичного ручного подсчета совпали с ранее опубликованными данными. Был составлен соответствующий протокол.

В Жалал-Абадском избирательном округе №14 был произведен повторный подсчет голосов на 1 избирательном участке №2052.

При процедуре присутствовали член ЦИК А.Жумалиева, члены ОИК и УИК, спецпредставитель Т.Омурзаков, представители политических партий "Эл умуту", "Ата-Мекен", "Ата-Журт Кыргызстан", уполномоченный представитель кандидата Т.Икрамова - К.Калбаев, ОФ "Общее дело" – Б.Анарбаева.

По данным пересчета был составлен соответствующий протокол о том, что данные АСУ и ручного подсчета соответствуют первичным данным.

В Токтогульском избирательном округе №19 повторный пересчет голосов произвели на избирательных участках №№2229, 2221, 2219, 2220, 2223.

Подсчет осуществлялся в присутствии члена ЦИК М.Наспекова, членов ОИК и УИК, кандидата в депутаты по Токтогульскому избирательному округу М.Турсункулова, представителей политической партии "Ынтымак", ОФ "Общее дело" Т.Асакеева, спецпредставителя А.Ажыканова.

Повторный подсчет голосов показал, что данные АСУ и ручного подсчета идентичны опубликованным на сайте ЦИК первичным данным АСУ и протоколов ручного подсчета на данных участках.

В Ысык-Кульском избирательном округе №36 повторный пересчет голосов был произведен на 10 избирательных участках №№3026, 3027, 3029, 3023, 3018, 3021, 3030, 3032, 3037, 3050.

Пересчет был организован в присутствии члена ЦИК КР И.Гаипкулова, членов ОИК и УИК, представителей ОФ "Общее дело" и "Гражданское дело", кандидата от политической партии "Ынтымак" Б.Турусбекова, информационного агентства Акипресс.

Пересчет на всех избирательных участках производился комиссионно. По итогам пересчета на месте комиссии решили по 1 спорному бюллетеню на 5-ти участках из числа недействительных бюллетеней отнести к бюллетеням за одного кандидата от партии. Это не изменило позиции кандидатов или партий ни по участку, ни по округу в целом. По 5 участкам пеересчет подтвердил точность первичных данных АСУ и ручного подсчета без изменений. Итоги пересчета подтвердили точность данных АСУ и ручного подсчета, о чем составлен соответствующий протокол.

В Кочкорском избирательном округе №32 повторный пересчет голосов был организован на 6 избирательных участках №№4103, 4104, 4105, 4112, 4115, 4116.

Пересчет был произведен в присутствии члена ЦИК КР А.Жупуевой, членов ОИК и УИК, общественного наблюдателя ОФ "Общее дело" Б.Молдалиева, спецпредставителя Т.Акимбаева, кандидата в депутаты по Кочкорскому избирательному округу А.Шыкмаматова, представителей политической партии "Ынтымак".

По итогам пересчета на месте комиссии решили по 1 спорному бюллетеню на 2 участках из недействительных отнести к действительным за одного кандидата от партии. Это не изменило позиции кандидатов или партий ни по участку, ни по округу в целом.

В Ысык-Атинском избирательном округе №30 был организован повторный персчет голосов на 6 избирательных участках №№7108, 7408, 7126, 7094, 7142, 7148.

Пересчет произведен в присутствии члена ЦИК КР А.Бекматова, членов окружной и участковых избирательных комиссий, представителей политической партии "Альянс", кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ыссык-Атинскому избирательному округу № 30 Д. Будайчиева.

Итоги пересчета подтвердили точность данных АСУ и ручного подсчета, о чем составлены соответствующие протоколы.

В Манасском избирательном округе №20 был организован повторный подсчет голосов на 8 избирательных участках №№6031, 6032, 6034, 6007, 6029, 6033, 6037, 6048.

Во время пересчета присутствовали член ЦИК КР А.Дубанбаева, члены ОИК и УИК, наблюдатель ОФ "Общее дело" Б.Сатишев, председатель ОИК К.Токоева, спецпредставитель Г.Бекенова Г. кандидат по Манасскому избирательному округу М.Жээнчороев, представители политической партии "Альянс".

Проведенный пересчет подтвердил точность первичных данных АСУ и ручного подсчета, о чем был составлен соответствующий протокол, закрепленный подписями всех присутствовавших.

В Таласском избирательном округе №21 повторный пересчет голосов был произведен на 5 избирательных участках №№6078, 6086, 6091, 6093, 6095.

Пересчет голосов был организован в присутствии члена ЦИК КР А.Дубанбаевой, членов ОИК и УИК, общественного наблюдателя ОФ "Общее дело" Избасарова, председателя ОИК Т.Сейтекова, кандидата в депутаты по Таласскому избирательному округу Р.Момбекова, представителей политической партии "Социал-демократы".

Повторный подсчет голосов показал, что данные АСУ и ручного подсчета идентичны опубликованным на сайте ЦИК первичным данным АСУ и протоколов ручного подсчета на данных участках.

Центральная избирательная комиссия информирует, что проведенный пересчет подтвердил точность первичных данных АСУ и ручного подсчета, не изменил ни позиции политических партий, ни позиции кандидатов в итогах голосования ни по избирательному участку, ни по избирательному округу по республике в целом.


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URL: https://www.vb.kg/410866
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
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