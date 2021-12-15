Россия увеличит количество совместных мероприятий со странами ЦА

В предстоящем году Центральный военный округ РФ году увеличит количество совместных мероприятий со странами Центральной Азии. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, сообщили в пресс-службе ЦВО.

"С учетом нарастания военных угроз в Центральноазиатском регионе для дальнейшего развития умений и навыков коалиционных и объединенных группировок войск в 2022 году увеличим количество мероприятий совместной подготовки", - отметил Лапин.

Наиболее значимым, по его словам, станет совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", - сказал генерал-полковник.

Он также подчеркнул, что в текущем году, реагируя на угрозы в Центральноазиатском регионе, военный округ провел около 50 международных мероприятий. Основными из них стали 11 совместных учений, которые прошли на территории России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с участием подразделений от вооруженных сил десяти союзных государств.

В 2021 году совместное учение миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021" проходило на базе Казанского высшего танкового командного училища. Участие в них приняло около 800 военнослужащих Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. А в Кыргызстане на базе учебного центра "Эдельвейс" Министерства обороны республики состоялось совместное учения с Коллективными силами быстрого развёртывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021". В рамках него отрабатывались вопросы подготовки и ведения боевых действий КСБР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

Центральный военный округ РФ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов страны. В состав ЦВО входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная российская военная база в Кыргызстана, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.