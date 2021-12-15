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Военные РФ в КР навестили родственников Героя Советского Союза Таранчиева

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- Евгений Денисенко
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Военнослужащие объединенной российской военной базы "Кант" в Кыргызстане родственников летчика-штурмовика, Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева в селе Беш-Кунгей близ Бишкека. Свой визит они нанесли совместно с представителями женсовета части, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Уроженец этого же села Исмаилбек Таранчиев в Красную Армию вступил в июне 1941 года. В 1943 году окончил 3-ю Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. В боях Великой Отечественной войны принимал участие с января 1944 года. 26 февраля 1944 года в составе группы при штурмовке аэродрома в Тарту лично поджёг три вражеских самолёта. 18 марта 1944 года на самолёте Ил-2 совершил 35 боевых вылетов на штурмовку объектов противника. С группой из четырёх самолётов, выполняя задание на территории Эстонская ССР, направил горящий самолёт в скопление вражеских танков.

Вместе с летчиком-штурмовиком, командиром экипажа самолёта Ил-2 Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок, уроженец Смоленской области Алексей Ткачёв.

Указом Президента СССР от 5 мая 1991 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, младшему лейтенанту Исмаилбеку Таранчиеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. На его родине в селе Беш-Кунгей ему и Алексею Ткачеву сельчане установили памятник. Их именами названы улицы, школа, в которой он обучался.

В 2017 году имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева было присвоено одному из штурмовиков Су-25, состоящих на вооружении российской военной базы "Кант".

Военнослужащие этой базы, побывав в гостях у родственников Героя, передали им продовольственные наборы, подарки, а также поздравления от командования соединения с наступающим Новым годом.


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URL: https://www.vb.kg/410872
Теги:
Кант, авиабаза, Россия, Кыргызстан
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