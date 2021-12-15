Попытки проникновения экстремистов в ЦА будет пресекаться ОДКБ

Попытки проникновения террористов из Афганистана в Центральную Азию будут пресекаться силами стран Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Как подчеркнул российский военачальник, "ОДКБ остается надежным гарантом стабильности в Центральной Азии и способна обеспечить безопасность стран региона".

"Не снижается активность в распространении идей радикального ислама таких террористических организаций, как ИГИЛ и "Аль-Каида". Отмечается увеличение числа их сторонников в отдельных государствах данных регионов. Толчком к этому послужил успех талибов в Афганистане", - констатировал Герасимов.

Он также отметил, что система безопасности, выстроенная в этой стране за время нахождения там войск западной коалиции, продемонстрировала неспособность противостоять внутренним угрозам и развалилась до завершения их вывода. "Последствия обвала обстановки стали проблемой не только для граничащих с Афганистаном стран и государств Центральноазиатского региона, но и для мирового сообщества в целом", - сказал начальник Генерального штаба РФ.

По его словам, в целях нейтрализации деятельности международных террористических организаций планируется продолжить совместно с партнерами по ОДКБ и ШОС реализацию мер по поддержанию стабильности и безопасности в регионе.

В рамках ОДКБ основные усилия направлены на совершенствование системы коллективной безопасности, повышение ее готовности адекватно реагировать на вызовы и угрозы безопасности государств - членов Организации. На их территориях на регулярной основе проводятся мероприятия совместной подготовки, отрабатываются контртеррористические действия и взаимодействие при выполнении миротворческих задач. Особое внимание сосредоточено на развитии силового потенциала в системе кризисного реагирования, укреплении миротворческой составляющей ОДКБ, повышении уровня взаимодействия с международными организациями и оборонными ведомствами других государств.

"В целях укрепления мер доверия и решения вопросов безопасности Министерство обороны Российской Федерации продолжает наращивание масштабов взаимодействия с зарубежными партнерами. Приоритетное значение по-прежнему уделяется поддержанию партнерских и союзнических отношений с государствами - участниками СНГ, развитию военной составляющей ОДКБ", - проинформировал Валерий Герасимов.