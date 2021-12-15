Цены на томографию в Нацгоспитале снизили почти на 40 процентов

Государственное агентство антимонопольного регулирования сообщило о согласовании тарифов на платные медуслуги Национального госпиталя.
Отмечено, что приказом Государственного агентства антимонопольного регулирования от 9 декабря 2021 года № 33 согласован прейскурант тарифов на платные медицинские услуги Нацгоспиталя:
|Наименование услуги
|Действующий тариф, сом
|Согласованный тариф, сом
|Оптическая когерентная томография
|688
|400
|Биомикроскопия на фотощелевой лампе
|582
|378
Снижение тарифов от действующих составило в среднем 38,5 процента.