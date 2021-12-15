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Цены на томографию в Нацгоспитале снизили почти на 40 процентов

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- Алина Мамаева
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Государственное агентство антимонопольного регулирования сообщило о согласовании тарифов на платные медуслуги Национального госпиталя.

Отмечено, что приказом Государственного агентства антимонопольного регулирования от 9 декабря 2021 года № 33 согласован прейскурант тарифов на платные медицинские услуги Нацгоспиталя:

  1. на оптическю когерентную томографию;
  2. биомикроскопию на фотощелевой лампе.

Наименование услугиДействующий тариф, сомСогласованный тариф, сом
Оптическая когерентная томография
688400
Биомикроскопия на фотощелевой лампе582378

Снижение тарифов от действующих составило в среднем 38,5 процента.


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URL: https://www.vb.kg/410877
Теги:
тарифы, Кыргызстан, медицина
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