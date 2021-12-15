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Национальный день КР прошел в Дубае

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- Алина Мамаева
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В городе Дубай состоялся Национальный день Кыргызской Республики в рамках выставки "ЭКСПО-2020", об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты КР.

В мероприятии приняли участие председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров, министр толерантности ОАЭ, генеральный комиссар "ЭКСПО-2020" Нахайян бен Мубарак Аль Нахайяна, старший вице-президент Торгово-промышленной палаты КР Роман Касымов, предприниматели и граждане КР в ОАЭ.

Мероприятие началось с церемонии поднятия государственных флагов двух стран, также прозвучали гимны двух государств.

По данным председателя кабинета министров Акылбека Жапарова, объем взаимного товарооборота между двумя странами за 9 месяцев текущего года составил около 47 миллионов долларов и увеличился более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Вместе с тем отмечается, что все еще имеется значительный нереализованный потенциал сотрудничества и над этим уже начата активная работа.

"Есть хорошие перспективы сотрудничества в сфере туризма. Туристам из арабских стран, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов сильно полюбились наши прекрасные горы, реки, чистый горный воздух и удивительные пейзажи", - подчеркнул глава кабмина.

Так, в этом году состоялся визит большой делегации в Кыргызстан, состоящей из представителей крупных эмиратских компаний, намечены перспективные совместные проекты.

После выступления председателя кабмина была организована концертная программа с участием артистов ансамблей "Камбаркан", "Акмарал" и других артистов КР.

Напомним, вчера в рамках Национального дня КР также были организованы роуд-шоу с В2В встречами деловых кругов Кыргызстана и ОАЭ. По итогам подписано контрактов на сумму более чем 3 миллиона долларов.


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URL: https://www.vb.kg/410883
Теги:
Акылбек Жапаров, ОАЭ, Кыргызстан
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