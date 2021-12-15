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Итоги выборов-2021. Топ основных нарушителей избирательной гонки

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- Азиз Осмонов
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В Кыргызстане завершились выборы в седьмой созыв Жогорку Кенеша. По ним остались лишь незначительные нюансы и перевыборы в паре округов, где "победила" графа "Против всех". В основном новый парламент, как по партийным спискам, так и по одномандантым округам, обрел свои официальные очертания.

Редакция VB.KG решила подвести итоги и составить рейтинг тех, чьи фамилии или названия партий чаще всех упоминались в контексте нарушений, заявлений в Центризбирком и жалоб.

Напомним, в Кыргызстане предвыборная агитация стартовала 29 октября и продлилась до 27 ноября. К слову, и уже в первый же день в МВД поступило 12 жалоб на агитационный "фальстарт".

От баннеров до админресурса

Первое место по количеству зарегистрированных в ЦИК жалоб занимает партия "Ата-Журт". За время агитации ЦИК проверяла около 10 заявлений на ее кандидатов. Речь шла как о нарушениях по развешиванию баннеров,так и об обвинениях в подкупе избирателей.

Так, например, в ЦИК пожаловались на Гулшаркан Култаеву. По словам избирателей, она занималась благотворительностью и подкупом в селе Аксы: дарила спортивное оборудование.

14 ноября ассоциация "Таза шайлоо" направила заявление о возможном нарушении избирательного законодательства со стороны партии.

В заявлении указывалось о подвозе граждан на встречу с членами партии "Ата-Журт" Кыргызстана, которая проходила на стадионе в городе Кара-Суу. Отмечается, что на некоторых микроавтобусах были размещены агитационные постеры. Ассоциация тогда попросила провести проверку и дать юридическую оценку на предмет нарушений избирательного законодательства.

Второе место - партия "Азаттык". На нее поступило более пяти крупных жалоб и заявлений в ходе агитационной кампании, и это не считая мелких.

Так, кандидат от этой партии Толонбай Нурбаев на встрече с избирателями в городе Оше разговаривал на религиозные темы и обещал в случае победы решить вопрос с хиджабами. Подобная тематика запрещена законом. Итог – очередное предписание политобъединению.

Самый большой скандал в отношении партии разразился в том же Оше. Ее обвинили в использовании админресурса. На центральной площади Оша партия "Азаттык" провела агитационное мероприятие с участием преподавателей и студентов университетов южной столицы. В итоге своей должности лишился ректор ОШГу.

Третье место - партия"Ыйман нуру". Ее агитаторов от штаба и вовсе поймали с поличным при подкупе избирателей с деньгами на руках. Итог – водворение в ИВС и возбуждение уголовного дела по статье "Подкуп". Наверное, это был самый громкий скандал по обвинению в подкупе партии в рамках прошедшей предвыборной кампании

Четвертое место занимает "Бутун Кыргызстан". Жалобы сыпались на партию с неизменным постоянством. Лидер политобъединения даже высказал обвинения, что несовершеннолетних на их агитации доставляют специально.

Всем хорошо запомнился скандал с портретом умершего в прошлом году религиозного лидера Чубака ажы. Адахан Мадумаров сфотографировался с этим изображением в ходе агиткампании в Исфане, его ему презентовали на мероприятии. Снимок попал в социальные сети. Представители политорганизации пояснили, что Адахан Мадумаров не публиковал снимок в соцсетях, более того, портрет его, как и было указано выше, преподнес Сагынбек Кудаяров. В итоге Центризбирком решил оштрафовать последнего.

Пятое место занимает партия "Ишеним". На нее тоже поступали жалобы. Партию в основном обвиняли в использовании админресурса. Так, например, на юге партийцы якобы привлекали для агитации депутатов местного кенеша и главу айылного кенеша. Также за них агитировали домкомы на ряде участков.

Шестое место – партия "Ынтымак". Во время агитации их кандидатов тоже обвиняли в подкупе и использовании админресурса. Например, МВД расследовало факт подкупа со стороны Бактыбека Тентишева. Он раздавал призы и награды учителям. Мероприятия проходили 29 августа, когда уже были объявлены выборы в парламент, и 5 октября. Фотосвидетельства с вручением наград распространены в соцсетях. МВД по требованию Центризбиркома возобновило расследование по статье "Подкуп".

Остальные политобъединения тоже появлялись в списке нарушений ЦИК, но реже, чем вышеуказанные.

"Одномандатники"-нарушители

Среди кандидатов по одномандатным округам особо "отметились": Улан Примов, Шайлообек Атазов, Дастан Бекешев.

Депутата Камчыбека Жолдошбаева на выборах "прославил" сват. Его ГКНБ поймал с поличным. Как отмечалось, С.М.О., являющийся близким родственником кандидата в депутаты ЖК КР, склонил отдельных председателей квартальных и домовых комитетов к незаконной агитационной деятельности и подкупу избирателей за денежное вознаграждение.

Позже на агитации и подкупе попались и домкомы. В ГКНБ тогда пояснили, что квартальные и председатели домовых комитетов, расположенных в Ленинском одномандатном избирательном округе № 26, в нарушение закона агитировали и подкупали избирателей в пользу кандидата в депутаты Камчыбека Жолдошбаева.

Депутата ЖК Дастана Бекешева и вовсе вызывали на допрос. Его обвиняли в агитации с использованием несовершеннолетних. Как отмечали в Госкомитете нацбезопасности, с несовершеннолетними-агитаторами якобы составлялись письменные договоры, услуги по которым оплачивались вне средств избирательного фонда. Правда, сам Бекешев назвал обвинения в своей адрес беспочвенными.

В целом же, многочисленные наблюдатели отметили, что количество нарушений на этих выборах было минимальным, особенно по сравнению с прошлым избирательным процессом. Все жалобы, поступавшие в ЦИК, тщательно проверялись, и в случае подтверждения перенаправлялись в правоохранительные органы.

Напомним, выборы в ЖК в Кыргызстане состоялись 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избирались по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. На данный момент парламент практически сформирован.

Однако даже с учетом этих фактов можно говорить о минимальном количестве жалоб и заявлений на кандидатов

В Кыргызстане завершились выборы в седьмой созыв Жогорку Кенеша. По ним остались лишь незначительные нюансы и перевыборы в паре округов, где "победила" графа "Против всех". В основном новый парламент, как по партийным спискам, так и по одномандантым округам, обрел свои официальные очертания.

Редакция VB.KG решила подвести итоги и составить рейтинг тех, чьи фамилии или названия партий чаще всех упоминались в контексте нарушений, заявлений в Центризбирком и жалоб.

Напомним, в Кыргызстане предвыборная агитация стартовала 29 октября и продлилась до 27 ноября. К слову, и уже в первый же день в МВД поступило 12 жалоб на агитационный "фальстарт".

От баннеров до админресурса

Первое место по количеству зарегистрированных в ЦИК жалоб занимает партия "Ата-Журт". За время агитации ЦИК проверяла около 10 заявлений на ее кандидатов. Речь шла как о нарушениях по развешиванию баннеров,так и об обвинениях в подкупе избирателей.

Так, например, в ЦИК пожаловались на Гулшаркан Култаеву. По словам избирателей, она занималась благотворительностью и подкупом в селе Аксы: дарила спортивное оборудование.

14 ноября ассоциация "Таза шайлоо" направила заявление о возможном нарушении избирательного законодательства со стороны партии.

В заявлении указывалось о подвозе граждан на встречу с членами партии "Ата-Журт" Кыргызстана, которая проходила на стадионе в городе Кара-Суу. Отмечается, что на некоторых микроавтобусах были размещены агитационные постеры. Ассоциация тогда попросила провести проверку и дать юридическую оценку на предмет нарушений избирательного законодательства.

Второе место - партия "Азаттык". На нее поступило более пяти крупных жалоб и заявлений в ходе агитационной кампании, и это не считая мелких.

Так, кандидат от этой партии Толонбай Нурбаев на встрече с избирателями в городе Оше разговаривал на религиозные темы и обещал в случае победы решить вопрос с хиджабами. Подобная тематика запрещена законом. Итог – очередное предписание политобъединению.

Самый большой скандал в отношении партии разразился в том же Оше. Ее обвинили в использовании админресурса. На центральной площади Оша партия "Азаттык" провела агитационное мероприятие с участием преподавателей и студентов университетов южной столицы. В итоге своей должности лишился ректор ОШгу.

Третье место - партия"Ыйман нуру". Ее агитаторов от штаба и вовсе поймали с поличным при подкупе избирателей с деньгами на руках. Итог – водворение в ИВС и возбуждение уголовного дела по статье "Подкуп". Наверное, это был самый громкий скандал по обвинению в подкупе партии в рамках прошедшей предвыборной кампании

Четвертое место занимает "Бутун Кыргызстан". Жалобы сыпались на партию с неизменным постоянством. Лидер политобъединения даже высказал обвинения, что несовершеннолетних на их агитации доставляют специально.

Всем хорошо запомнился скандал с портретом умершего в прошлом году религиозного лидера Чубака ажы. Адахан Мадумаров сфотографировался с этим изображением в ходе агиткампании в Исфане, его ему презентовали на мероприятии. Снимок попал в социальные сети. Представители политорганизации пояснили, что Адахан Мадумаров не публиковал снимок в соцсетях, более того, портрет его, как и было указано выше, преподнес Сагынбек Кудаяров. В итоге Центризбирком решил оштрафовать последнего.

Пятое место занимает партия "Ишеним". На нее тоже поступали жалобы. Партию в основном обвиняли в использовании админресурса. Так, например, на юге партийцы якобы привлекали для агитации депутатов местного кенеша и главу айылного кенеша. Также за них агитировали домкомы на ряде участков.

Шестое место – партия "Ынтымак". Во время агитации их кандидатов тоже обвиняли в подкупе и использовании админресурса. Например, МВД расследовало факт подкупа со стороны Бактыбека Тентишева. Он раздавал призы и награды учителям. Мероприятия проходили 29 августа, когда уже были объявлены выборы в парламент, и 5 октября. Фотосвидетельства с вручением наград распространены в соцсетях. МВД по требованию Центризбиркома возобновило расследование по статье "Подкуп".

Остальные политобъединения тоже появлялись в списке нарушений ЦИК, но реже, чем вышеуказанные.

"Одномандатники"-нарушители

Среди кандидатов по одномандатным округам особо "отметились": Улан Примов, Шайлообек Атазов, Дастан Бекешев.

Депутата Камчыбека Жолдошбаева на выборах "прославил" сват. Его ГКНБ поймал с поличным. Как отмечалось, С.М.О., являющийся близким родственником кандидата в депутаты ЖК КР, склонил отдельных председателей квартальных и домовых комитетов к незаконной агитационной деятельности и подкупу избирателей за денежное вознаграждение.

Позже на агитации и подкупе попались и домкомы. В ГКНБ тогда пояснили, что квартальные и председатели домовых комитетов, расположенных в Ленинском одномандатном избирательном округе № 26, в нарушение закона агитировали и подкупали избирателей в пользу кандидата в депутаты Камчыбека Жолдошбаева.

Депутата ЖК Дастана Бекешева и вовсе вызывали на допрос. Его обвиняли в агитации с использованием несовершеннолетних. Как отмечали в Госкомитете нацбезопасности, с несовершеннолетними-агитаторами якобы составлялись письменные договоры, услуги по которым оплачивались вне средств избирательного фонда. Правда, сам Бекешев назвал обвинения в своей адрес беспочвенными.

В целом же, многочисленные наблюдатели отметили, что количество нарушений на этих выборах было минимальным, особенно по сравнению с прошлым избирательным процессом. Все жалобы, поступавшие в ЦИК, тщательно проверялись, и в случае подтверждения перенаправлялись в правоохранительные органы.

Напомним, выборы в ЖК в Кыргызстане состоялись 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избирались по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. На данный момент парламент практически сформирован.


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URL: https://www.vb.kg/410891
Теги:
МВД, ЦИК, нарушения, партии, Кыргызстан, #Выборы2021
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