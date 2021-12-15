Россия провела встречу своих послов в странах Центральной Азии

Министерство иностранных дел РФ организовало рабочее совещание послов Российской Федерации в государствах Центральной Азии – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Оно прошло 14 декабря в Ташкенте под председательством заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Андрея Руденко.

Как отметили в МИД РФ, состоялся предметный разговор по практическому выполнению задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным перед российской дипломатической службой по итогам расширенного заседания Коллегии МИД России 18 ноября 2021 года. Подробно проанализирована текущая ситуация в регионе и влияние на неё сопредельных и крупных внерегиональных государств.

Сообщается, что "участники совещания обсудили результаты работы по продвижению российских внешнеполитических приоритетов в русле стратегического привилегированного партнёрства и союзничества с государствами Центральной Азии". Отмечена приверженность российской стороны конструктивному, доверительному взаимодействию в целях обеспечения благоприятных условий для безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе. Рассмотрены актуальные задачи взаимодействия с партнёрами на региональных и международных площадках, прежде всего в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

Обращено внимание на большой потенциал для дальнейшего углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами региона. Подчёркнута необходимость дипломатического сопровождения двусторонних проектов в этой сфере, имеющих важное значение для России и Центральной Азии. Дан всесторонний анализ деятельности российских загранпредставительств в ЦА, их кадровому и материально-техническому обеспечению.

Также подробно обсуждены новые вызовы и угрозы для центральноазиатских государств с учётом текущей обстановки в Афганистане и возможных перспектив её развития.