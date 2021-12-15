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"Газпром" досрочно подключил к газу крупное село в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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С опережением сроков подключено к газу село Кок-Жар в Чуйской области Кыргызстана. Чтобы более 8 тысяч местных жителей могли воспользоваться экологически чистым топливом, компания "Газпром Кыргызстан" построила 64 километра газораспределительных сетей.

Газификация данного жилмассива планировалась на апрель-май 2022 года. "Несмотря на связанные с пандемией трудности прошлого и нынешнего годов, мы выполнили взятые на себя обязательства и реализовали проект с опережением сроков. Учитывая ситуацию с обеспечением электроэнергией и углем, компания ускоряет реализацию инвестиционных проектов по газификации", – отметил заместитель генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан" Мурат Сулайманов.

По информации этой компании, с 2016 года в республике построено свыше 1000 километров газораспределительных сетей, которые охватили 40 населенных пунктов. Доступ к природному газу получили свыше 200 тысяч человек.

С того же года компания инвестировала в восстановление и развитие газовой отрасли Кыргызстана 28 миллиардов сомов. За это время уровень газификации страны повысился с 22 до 36 процентов. К 2030 году планируется довести эти показатели до 60 процентов.

ОсОО "Газпром Кыргызстан" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Основной вид деятельности - поставка и реализация природного газа на внутреннем рынке Кыргызской Республики. Приоритетные направления деятельности - транспортировка, распределение и реализация природного газа, реконструкция и расширение действующих газопроводных систем и подземных хранилищ газа в КР.

Как заявлено, "ОсОО "Газпром Кыргызстан" видит свою миссию в надежном, эффективном и бесперебойном снабжении природным газом потребителей, газификации новых районов республики, а также реконструкции и модернизации газотранспортных мощностей, объектов подземного хранения и распределения газа".


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URL: https://www.vb.kg/410895
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