Кыргызские дипломаты в России помогают соотечественникам

Посольство КР в РФ продолжает оказывать правовую и консультативную помощь находящимся в России соотечественникам. В дипмиссии рассказали о соответствующей работе, проделанной в период с 1 ноября по 30 ноября.

За это время в целях защиты прав и интересов граждан КР было осуществлено 13 выездов на места, в правоохранительные и судебные органы, больницы и т.д.

Благодаря усилиям, предпринятым дипломатами, 43 трудовым мигрантам из КР российскими работодателями погашены долги по заработной плате на общую сумму почти в 3.5 миллиона рублей.

Оказано консультативное и практическое содействие в отправке на родину тел восемнадцати кыргызстанцев, умерших в РФ, их родственникам выплачена установленная законодательством денежная компенсация. Посольство также способствовало приобретению медицинской страховки четырмя студентами российских вузов, относящимися к категории круглых сирот, проработало вопрос выделения благотворительным фондом денежных средств. И содействовало возвращению в КР соотечественника, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, а другому помогло в трудоустройстве и обеспечении жильем.

Консул посольства Алмаз Букалаев принял участие во встрече с представителями частных агентств занятости, имеющих разрешение на трудоустройство иностранных граждан в РФ. Встреча состоялась по инициативе Информационно-консультативного центра при Департаменте внешней миграции при МИД КР в формате видеоконференсвязи.

Комплексная работа была проделана по обеспечению избирательных прав граждан Кыргызстана в России. В рамках нее для решения необходимых вопросов сотрудники посольства выезжали в ряд регионов страны. Также на местах производился прием соотечественников по различным консульским вопросам.

Кроме того, за минувший месяц были даны ответы на 243 обращения, поступившие в интернет-приемную посольства, проконсультировано порядка 1200 граждан, обратившихся по телефонам "горячей линии", и еще 767 человек - по платформе чат-бот – "меню самообслуживания".

Одновременно предоставлялся различные консульские услуги, включающие, в том числе, оформление анкет на изготовление общегражданских (заграничных) паспортов и ID-паспортов, выдачу таких документов, свидетельств на возвращение на родину, необходимых справок, постановку на временный и постоянный консульский учет, снятие с него, осуществление нотариальных действий и т.д.