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В Оше началась выдача техпаспортов жителям села Мээркан

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- Алина Мамаева
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Сегодня, 15 декабря мэр города Ош Алмаз Мамбетов вручил технические паспорта порядка 40 жителям домов в селе Мээркан Жапалакской территориальной управы,сообщает пресс-служба ошской мэрии.

Ранее в связи с отсутствием документов на свое жилье ряд граждан не могли быть зарегистрированы по месту жительства. После инициативы президента о трансформации земель Алмаз Мамбетов поставил задачу решить данный вопрос в городе Ош.

К настоящему времени в 13 селах Жапалакской территориальной управы сел было незаконно построено около 800 домов. Из них 300 домов прошли техническое обследование. В настоящее время в остальных домах работают мобильные группы.

В ходе мероприятия местные жители обратились к градоначальнику с рядом своих трудностей и проблем, и Алмаз Мамбетов на месте дал поручения руководителям соответствующих служб.


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URL: https://www.vb.kg/410902
Теги:
земельный участок, Ош, трансформация земель, Кыргызстан
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