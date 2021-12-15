В Оше началась выдача техпаспортов жителям села Мээркан

Сегодня, 15 декабря мэр города Ош Алмаз Мамбетов вручил технические паспорта порядка 40 жителям домов в селе Мээркан Жапалакской территориальной управы,сообщает пресс-служба ошской мэрии.

Ранее в связи с отсутствием документов на свое жилье ряд граждан не могли быть зарегистрированы по месту жительства. После инициативы президента о трансформации земель Алмаз Мамбетов поставил задачу решить данный вопрос в городе Ош.

К настоящему времени в 13 селах Жапалакской территориальной управы сел было незаконно построено около 800 домов. Из них 300 домов прошли техническое обследование. В настоящее время в остальных домах работают мобильные группы.

В ходе мероприятия местные жители обратились к градоначальнику с рядом своих трудностей и проблем, и Алмаз Мамбетов на месте дал поручения руководителям соответствующих служб.