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В торговых центрах нет условий для матерей с детьми

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- Наталья Крайнова
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В редакцию vb.kg обратилась бишкекчанка, которая пожаловалась на то, что в торговых центрах нет никаких условий для мам с маленькими детьми. Она поделилась своим впечатлением от недавнего посещения торгового центра "Бишкек Парк".

"В торговом центре "Бишкек Парк" аренда коляски стоит 200 сомов в час. Понятно, что за этот час покупки не cделаешь, тем более с грудным ребенком. За коляску пришлось отдать 600 сомов, а это довольно много. Мало того, что парковка платная и жутко не удобная, так еще и коляски платные! Отдельная тема – лифты. Люди толпятся в кабинке лифта, чуть не задавили ребенка. Причем рвутся в лифт в основном молодые люди, которые могут с легкостью подняться на эскалаторе. Когда я с коляской зашла в кабину, услышала недовольное "цоканье". На выходе из лифта все начали толкаться, как будто боялись в нем остаться", - говорится в сообщении читательницы.


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URL: https://www.vb.kg/410906
Теги:
торговля, Бишкек
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