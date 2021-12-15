В торговых центрах нет условий для матерей с детьми

В редакцию vb.kg обратилась бишкекчанка, которая пожаловалась на то, что в торговых центрах нет никаких условий для мам с маленькими детьми. Она поделилась своим впечатлением от недавнего посещения торгового центра "Бишкек Парк".

"В торговом центре "Бишкек Парк" аренда коляски стоит 200 сомов в час. Понятно, что за этот час покупки не cделаешь, тем более с грудным ребенком. За коляску пришлось отдать 600 сомов, а это довольно много. Мало того, что парковка платная и жутко не удобная, так еще и коляски платные! Отдельная тема – лифты. Люди толпятся в кабинке лифта, чуть не задавили ребенка. Причем рвутся в лифт в основном молодые люди, которые могут с легкостью подняться на эскалаторе. Когда я с коляской зашла в кабину, услышала недовольное "цоканье". На выходе из лифта все начали толкаться, как будто боялись в нем остаться", - говорится в сообщении читательницы.