Кыргызпатент презентовал книги победителей Национального конкурса

Кыргызпатент в Инновационном центре презентовал книги победителей Национального конкурса среди авторов КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Целью мероприятия является содействие развитию системы интеллектуальной собственности в КР, продвижение творчества авторов КР и поддержка лучших творческих работ.
Торжественное мероприятие открыла директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева. Она в своем выступлении отметила, что с момента основания ведомство всегда поддерживала и поддерживает правообладателей интеллектуальной собственности авторов, изобретателей, деятелей культуры и искусства.
В мероприятии приняли участие представители аппарата президента и кабмина, Национального союза писателей КР, известные деятели культуры и искусства, поэты, писатели, любители книг и другие творческие личности.
Торжественное мероприятие сопровождал творческий концерт студентов Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой и воспитанников учебного-воспитательного комплекса-гимназии № 69 имени Токтогула Сатылганова.
СПРАВКА
В Национальном конкурсе среди авторов Кыргызской Республики в 2020 году приняло участие свыше 70 человек, жюри конкурса признал лучшими работы 14 авторов.
1. В номинации "Проза":
- Байбосунов Карыбек – "Кармазой";
- Сейтказиева Роза (Мырзабекова) – "Городские истории: обыкновенные и невероятные".
2. В номинации "Детская иллюстрированная художественная литература":
- Жамангулов Нарынбек – "Менин энем космонавт";
- Наралиева Миргүл – "Табышмактуу тамгалар".
3. В номинации "Поэзия":
- Мендебаев Толукбек (Толук Бек Байзак) – "Көчмөн дүйнө";
- Көкүлов Калчоро – "Ыйман ыры";
- Тиллебаев Өмүрбек – "Адамдын күн жүрүшү".
4. В номинации "Научно-популярное издание":
- Токтосунова Адаш, Токтосунов Нарынбек, Сулайманова Алтынай – "Таинства и уроки Природы";
- Момбекова Жыргал – "История кыргызов и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней";
- Муратов Абдыкерим – "Кыргыздардын элдик билимдери жана тажрыйбалары";
- Калдыбаев Нурланбек – "Таштагы симфония";
- Алымбаев Абдрахман (Байас Турал) – "Улуттук эс-тутум".
5. В номинации "Альбом-каталог":
- Аламанова Нагима – "Вдохновение, чувства, любовь к истокам";
- Мусаев Манасбек – "Ч. Айтматов ааламындагы фотографиялар".