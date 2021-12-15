Кыргызпатент презентовал книги победителей Национального конкурса

Кыргызпатент в Инновационном центре презентовал книги победителей Национального конкурса среди авторов КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью мероприятия является содействие развитию системы интеллектуальной собственности в КР, продвижение творчества авторов КР и поддержка лучших творческих работ.

Торжественное мероприятие открыла директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева. Она в своем выступлении отметила, что с момента основания ведомство всегда поддерживала и поддерживает правообладателей интеллектуальной собственности авторов, изобретателей, деятелей культуры и искусства.

В мероприятии приняли участие представители аппарата президента и кабмина, Национального союза писателей КР, известные деятели культуры и искусства, поэты, писатели, любители книг и другие творческие личности.

Торжественное мероприятие сопровождал творческий концерт студентов Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой и воспитанников учебного-воспитательного комплекса-гимназии № 69 имени Токтогула Сатылганова.

СПРАВКА

В Национальном конкурсе среди авторов Кыргызской Республики в 2020 году приняло участие свыше 70 человек, жюри конкурса признал лучшими работы 14 авторов.

1. В номинации "Проза":

- Байбосунов Карыбек – "Кармазой";

- Сейтказиева Роза (Мырзабекова) – "Городские истории: обыкновенные и невероятные".

2. В номинации "Детская иллюстрированная художественная литература":

- Жамангулов Нарынбек – "Менин энем космонавт";

- Наралиева Миргүл – "Табышмактуу тамгалар".

3. В номинации "Поэзия":

- Мендебаев Толукбек (Толук Бек Байзак) – "Көчмөн дүйнө";

- Көкүлов Калчоро – "Ыйман ыры";

- Тиллебаев Өмүрбек – "Адамдын күн жүрүшү".

4. В номинации "Научно-популярное издание":

- Токтосунова Адаш, Токтосунов Нарынбек, Сулайманова Алтынай – "Таинства и уроки Природы";

- Момбекова Жыргал – "История кыргызов и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней";

- Муратов Абдыкерим – "Кыргыздардын элдик билимдери жана тажрыйбалары";

- Калдыбаев Нурланбек – "Таштагы симфония";

- Алымбаев Абдрахман (Байас Турал) – "Улуттук эс-тутум".

5. В номинации "Альбом-каталог":

- Аламанова Нагима – "Вдохновение, чувства, любовь к истокам";

- Мусаев Манасбек – "Ч. Айтматов ааламындагы фотографиялар".