Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.55 - 96.50

IT-специалисты политпартий подтвердили достоверность данных на сайте ЦИК

92  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Рабочая группа по независимой сверке данных АСУ, сформированная из представителей политических партий, независимых IT-специалистов, членов и специалистов ЦИК КР рассмотрела причины механической ошибки 28 ноября, произошедшей при отображении дополнительной краткой таблицы данных АСУ о предварительных результатах голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

На совещании присутствовали:

  1. А.Гуринов, председатель Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ), независимый IT-эксперт,
  2. Т.Токтогазиев, представитель ПСП "Ата-Мекен",
  3. А.Козубаев, Г.Кожокулова - представители ПП "Бутун Кыргызстан",
  4. А.Айдарбеков, представитель ПП "Альянс",
  5. Д. Нурманбетов, представитель ПП "Ынтымак", IT-специалист,
  6. Алтынбек уулу К., представитель ПП "Демократическая партия "Азаттык"",
  7. А. Курманбаев, представитель ПП "Партия зеленых Кыргызстана",
  8. Б. Жаныбаев, представитель ПП "Социал-демократы", IT-специалист,
  9. А. Дыйканбаев, представитель ПП "ОРДО", IT-специалист,
  10. Сагынбек уулу К., представитель ПП "ОРДО",
  11. Т.Арыков, представитель ОФ "Таза Шайлоо".

Со стороны ЦИК КР приняли участие член ЦИК КР, руководитель Рабочей группы по совершенствованию программного обеспечения ИИС и АСУ М.Наспеков, сотрудники аппарата Центризбиркома.

Участникам совещания продемонстрирован тестовый веб-сайт с применяемым правильным скриптом (программой) визуализации отображения предварительных данных голосования на примере сведений, полученных с веб-ресурса newess.shailoo.gov.kg. Затем были показаны в сравнении правильный и неверный скрипты по визуализации отображения кратких предварительных данных. По дате и изменению скрипта сделан скрин, продемонстрирован алгоритм скрипта в виде формулы, при которой было некорректное и корректное отображение данных голосования.

IT-специалисты подтвердили, что ошибка была из-за неверного скрипта отображения, а количество голосов и их процент соответствуют данным, полученным с автоматически считывающих урн (АСУ).

Ошибка отображения во внешней краткой таблице не влияла на свод предварительных данных с АСУ, поступающих на центральный сервер ИИС ЦИК.

ЦИК КР также информировала, что итоговые сведения в разрезе каждого участка по итогам выборов, а также информация по количеству избирателей с 2016 года публикуются в разделе "Открытые данные" на официальном сайте ЦИК с возможностью скачивания.

Участники совещания рекомендовали в рамках следующих выборов приглашать на тестирование АСУ различных участников выборного процесса, а также составить Руководство/Пособие по тестированию АСУ перед применением на выборах.

Протокол совещания подписан представителями, IT-специалистами политических партий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410913
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  