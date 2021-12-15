IT-специалисты политпартий подтвердили достоверность данных на сайте ЦИК

Рабочая группа по независимой сверке данных АСУ, сформированная из представителей политических партий, независимых IT-специалистов, членов и специалистов ЦИК КР рассмотрела причины механической ошибки 28 ноября, произошедшей при отображении дополнительной краткой таблицы данных АСУ о предварительных результатах голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

На совещании присутствовали:

А.Гуринов, председатель Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ), независимый IT-эксперт, Т.Токтогазиев, представитель ПСП "Ата-Мекен", А.Козубаев, Г.Кожокулова - представители ПП "Бутун Кыргызстан", А.Айдарбеков, представитель ПП "Альянс", Д. Нурманбетов, представитель ПП "Ынтымак", IT-специалист, Алтынбек уулу К., представитель ПП "Демократическая партия "Азаттык"", А. Курманбаев, представитель ПП "Партия зеленых Кыргызстана", Б. Жаныбаев, представитель ПП "Социал-демократы", IT-специалист, А. Дыйканбаев, представитель ПП "ОРДО", IT-специалист, Сагынбек уулу К., представитель ПП "ОРДО", Т.Арыков, представитель ОФ "Таза Шайлоо".

Со стороны ЦИК КР приняли участие член ЦИК КР, руководитель Рабочей группы по совершенствованию программного обеспечения ИИС и АСУ М.Наспеков, сотрудники аппарата Центризбиркома.

Участникам совещания продемонстрирован тестовый веб-сайт с применяемым правильным скриптом (программой) визуализации отображения предварительных данных голосования на примере сведений, полученных с веб-ресурса newess.shailoo.gov.kg. Затем были показаны в сравнении правильный и неверный скрипты по визуализации отображения кратких предварительных данных. По дате и изменению скрипта сделан скрин, продемонстрирован алгоритм скрипта в виде формулы, при которой было некорректное и корректное отображение данных голосования.

IT-специалисты подтвердили, что ошибка была из-за неверного скрипта отображения, а количество голосов и их процент соответствуют данным, полученным с автоматически считывающих урн (АСУ).

Ошибка отображения во внешней краткой таблице не влияла на свод предварительных данных с АСУ, поступающих на центральный сервер ИИС ЦИК.

ЦИК КР также информировала, что итоговые сведения в разрезе каждого участка по итогам выборов, а также информация по количеству избирателей с 2016 года публикуются в разделе "Открытые данные" на официальном сайте ЦИК с возможностью скачивания.

Участники совещания рекомендовали в рамках следующих выборов приглашать на тестирование АСУ различных участников выборного процесса, а также составить Руководство/Пособие по тестированию АСУ перед применением на выборах.

Протокол совещания подписан представителями, IT-специалистами политических партий.