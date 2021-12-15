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Горожан приглашают поучаствовать в забеге Дед Морозов и Снегурочек

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- Айжан Мамбеталиева
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Школа любителей бега I run kg приглашают всех желающих принять участие в новогоднем марафоне. среди участников в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек будет розыгрыш призов.

Как всегда спортсменов ждет: медаль на финише, горячий чай, пункт питания, раздевалка, фиксация вашего времени, услуги фотографа, праздничная атмосфера, розыгрыш призов среди всех участников от спонсоров.

Маршрут: круг Южные ворота-ВДНХ-Манаса- Южная магистраль. Сбор у памятника Блокадникам Ленинграда.

Дистанции и время:

7 часов 30 минут 42 километра (5 кругов) (минимум 4 участника) будет розыгрыш специального приза.

8 часов 30 минут 21 километр (место старта чуть ниже гостиницы Иссык-Куль на отметке 2000 метров).


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URL: https://www.vb.kg/410915
Теги:
Новый год, спорт, Бишкек, забег
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