Горожан приглашают поучаствовать в забеге Дед Морозов и Снегурочек

Школа любителей бега I run kg приглашают всех желающих принять участие в новогоднем марафоне. среди участников в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек будет розыгрыш призов.
Как всегда спортсменов ждет: медаль на финише, горячий чай, пункт питания, раздевалка, фиксация вашего времени, услуги фотографа, праздничная атмосфера, розыгрыш призов среди всех участников от спонсоров.
Маршрут: круг Южные ворота-ВДНХ-Манаса- Южная магистраль. Сбор у памятника Блокадникам Ленинграда.
Дистанции и время:
7 часов 30 минут 42 километра (5 кругов) (минимум 4 участника) будет розыгрыш специального приза.
8 часов 30 минут 21 километр (место старта чуть ниже гостиницы Иссык-Куль на отметке 2000 метров).