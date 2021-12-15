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В Москве аферист выманил у учительницы миллионы рублей за эротическое видео

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Преступник выманил почти 2,5 миллиона рублей у 26-летней учительницы, угрожая отправить ее начальству ее эротические видео. Инцидент произошел в Москве, сообщает ren.tv.

В конце октября текущего года девушка познакомилась с мужчиной в социальной сети "ВКонтакте". Позже их общение перетекло в WhatsApp, где он попросил обменяться эротическими видео. Девушка согласилась. Позже оказалось, что девушка общается с мошенником: мужчина угрожал, что отправит видео на ее работу, если та не скинет ему один миллион рублей.

Потерпевшая согласилась, оформила потребительский кредит и отправила ему деньги. Общий материальный ущерб составил 2 437 089 рублей.

Ранее эксперты рассказали, как тысячи личных видео россиян оказываются в Сети.Специалисты по кибербезопасности рассказали изданию, что приватные ролики злоумышленники перехватывают с камер наблюдения, установленных в массажных кабинетах, салонах красоты и гостиничных номерах. Причем владельцы заведений могут даже не знать об этом. Впоследствии компромат продают в интернете или используют для шантажа.


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URL: https://www.vb.kg/410916
Теги:
шантаж, Москва, учитель
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