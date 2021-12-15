Доноры построили детский сад в селе Жерге-Тал Ак-Талинского района

Детский сад на 50 мест был построен в селе Жерге-Тал Ак-Талинского района Нарынской области в рамках проекта АРИС "Проект сельских инвестиций-3", сообщает пресс-служба АРИС.

В мероприятии приняли участие аким Ак-Талинского района Жумадилла Жапаров, исполнительный директор АРИС Бекжан Супаналиев, региональные представители АРИС и местные жители.

Из-за отсутствия детского сада в арендованном частном доме было организовано дошкольное учреждение, чтобы дети получали необходимый уход и воспитание. Поскольку помещений в здании не хватало, детям приходилось спать прямо на полу на расстеленных одеялах. Санитарно-гигиенические условия и пожарная безопасность не отвечали современным требованиям.

Теперь, дети смогут посещать детский сад, оснащенный всей необходимой мебелью, техникой и оборудованием. Также, предусмотрены площадки для игр, благоустройство и озеленение территории. Общая площадь застройки составляет 452 м2.

Общая стоимость объекта составила 17 399 330 сомов. Из них сумма, выделяемая проектом, составила 16 миллионов 703 тысячи 357 сомов, сумма вклада сообщества – 695 тысяч 973 сомов.