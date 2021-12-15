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Узбекистан может войти в пятерку крупнейших импортеров картофеля в мире

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- Алина Мамаева
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За 11 месяцев текущего года Узбекистан импортировал 455,8 тысячи тонн картофеля. Этот показатель по данным портала EastFruit, специализирующегося на освещении продуктового рынка, в 2,2 раза выше, чем в 2017 году, передает Радио Озодолик.

По данным Госкомстата, в январе-октябре 2021 года в Узбекистан из 13 зарубежных стран поступило 389,5 тысячи тонн картофеля на сумму 13,5 миллиона долларов.

Импорт картофеля увеличился почти на 103 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ввоз правительством семян из-за границы и принудительный посев фермерскими хозяйствами также пока не дал положительных результатов.

Фермеры говорят, что выращивание картофеля по-прежнему организовано на основании административных распоряжений, качество семян плохое, а территория, подходящая для выращивания этой культуры, выбрана неправильно.

Чтобы сохранить стабильность цен на картофель на узбекских рынках, правительство было вынуждено в последние годы резко увеличить его импорт.

По данным EastFruit, основными поставщиками картофеля в Узбекистан в 2021 году были Иран, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан и Нидерланды.

По данным Госкомстата, за последние 10 месяцев 2021 года Узбекистан стал крупнейшим импортером картофеля из стран:

  1. Казахстан – 128 тысячтонн
  2. Иран – 127 тысяч тонн
  3. Пакистан – 100 тысяч тонн
  4. Кыргызстан – 19 тысяч тонн
  5. Нидерланды – 11 тысяч тонн
  6. Россия – 4,4 тысячи тонн
  7. Франция – 616 тонн
  8. Афганистан – 374,6 тонны
  9. Германия – 66,3 тонны.

Импорт картофеля к 2017 году не превысил 50 тысяч тонн, но к 2021 году увеличился в 8 раз, а в январе-ноябре текущего года было закуплено 455,8 тысячи тонн картофеля

В настоящее время средняя цена килограмма картофеля на рынках Узбекистана составляет 4 500-5 000 сумов ($0,41-0,46).

Правительство продолжает закупать картофель за границей, чтобы цены оставались стабильными.


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URL: https://www.vb.kg/410919
Теги:
сельское хозяйство, Узбекистан
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