Топонимика Кыргызстана, как исторический перекресток цивилизаций

Наименования отдельных объектов окружающей среды (топонимия) имеет общие объективные закономерности, подверженные влиянию совершающихся исторических процессов. Так, каждая историческая эпоха отличается своим отличительным набором признаков топонимии.

В Кыргызстане, названия объектов окружающей среды первоначально давались по названиям предшествующей территории жизнеобетания (особенно, если имелось какое-либо географическое сходство), например, поселок Балыкча на территории Телецкого озера и город Балыкчы на озере Иссык-куль. Сюда же можно отнести и названия новых населенных пунктов. Необходимо отметить, что название "Новый город" присутствует не только в Кыргызстане, но широко используется в разных странах мира: начиная от Карфагена (финикийское название древнего "нового" города на севере Африки), Синьфу (в Китае), Ниигата (в Японии), Нейбурга (в Германии), Неаполя (греческое название города в Италии), Нью-Йорка (в США), Великого и Нижнего Новгорода (в России), до провинциальных Новогрудок (в Беларуси) и т.д.

Зачастую названия объектов окружающей среды давались преимущественно по признакам природных (родников, рек, озер, гор, отдельных скал, лесов и т.д.) или техногенных объектов окружающей среды (Аксу, Алатау, Иссык-Ата, Карабулак, Уч-Коргон и др.). Топонимические названия возникали и по географическому отношению к центру государства: например, топоним "Кёйкап" (в верховьях долины реки Сарыджас) в переводе с кыргызского языка означает "край земли".

В другие эпохи наименование объектов окружающей среды происходило по виду хозяйственного использования тех или иных территорий (например, топонимы, непосредственно указывающие на какое-либо полезное ископаемое – Алтын-Джылга, Майлы-Сай, Ташкумыр, Тунук-Туз и др.), произрастающей на них растительности (Ала-Арча, Топ-Карагай) или особенностям их сельско-хозяйственного использования (Ат-Джайло, Теке-Тор, Кургактор и др.).

Объекты окружающей среды наименовались и по их принадлежности к какому-либо компактно проживающему роду (например, населенный пункт Токмок) или отдельному выдающемуся человеку (Манас).

Кроме того, на территории Кыргызстана существуют весьма древние исторические и религиозные топонимы (Тахт-Сулейман – рис. 1), где по существующим легендам проповедывал библейский царь Соломон, а также различные названия идеологической направленности (Кызыл-Аскер, Кызыл-Октябрь, Митинг-Бель и т.д.), но это уже современное время.

Рис. 1. Гора Тахт-Сулейман

Также необходимо отметить топоним, относящийся к легендарному городу Барсхан (возможно, от древнеперсидских "pars" и "каnd"), по древним преданиям образованный персидскими заложниками, оставленными в 329 г. до н.э. на юго-восточном побережье озера Иссык-Куль Александром Великим (Македонским), развалины которого сохранились в устье р. Барскоон (в районе современного населенного пункта Барскоона).

Эти топонимы являются одними из самых древних (письменно упомянутых в каких-либо источниках) на территории Кыргызстана (их первые письменные упоминания даже древнее г. Киева), т.к. были упомянуты в книге "Китаб ал-масалик ва-л-мамалик" (Книга путей и стран), написанной примерно в 865 г. весьма сведущим, по современному в "регионоведении", человеком - начальником почты багдадских халифов ал-Мутадида Абу-л-Ка-сим Убайдаллах ибн Абдаллах ибн Хордадбех. В настоящее время это городище состоит из развалин цитадели и шахристана, а также территории, окружённой остатками стены, с протяженностью - 8-9 км.

Однако, до недавнего времени в Кыргызстане (находившимся на перекрестке Шелкового пути и в окружении нескольких государств) исследователями не уделялось должного внимания топонимам, образованным в результате походов крупных (100 тыс. и более) войск древности. Хотя они должны оставить как физические следы на рельефе местности в виде курганов, рвов, насыпей и т.д., так и следы в социуме – в виде топонимов. К настоящему времени известен топоним курган "Санташ" (рис. 2), по легендам образованный воинами Тамерлана, служащий для подсчета их числа в начале и по завершению военного похода.

Рис. 2. Курган Санташ, Иссык-куль

При детальном топографическом стартиграфировании топонимов Кыргызстана были выявлены их названия из кыргызского, персидского, арабского, русского и монгольского языков, что отражало какие-то крупные события прежних эпох. Наличие топонимов на кыргызском языке вполне очевидно: кыргызский народ долговременно проживая на своей территории даёт наименование на родном языке наиболее ярким её объектам. С русскими названиями топонимов тоже всё понятно: первые русские переселенцы появились в северном Кыргызстане в 1868 г. и в местах своего компактного проживания также дали названия некоторым социальным объектам. А вот какова история персидских (фарси) и арабских топонимов?

Так, топонимы персидского происхождения чаще всего встречаются в юго-западной части Кыргызстана и, как правило, они относятся к ойконимии (названиям местности и населенных пунктов): Гарм, Исфаха, Раут, Шахимардан и т.д. Их наличие на этой территории обусловлено приграничным положением между Ираном и Тураном, когда для облегчения перехода по Великому Шелковому пути для приезжающих купцов легче было дать такое название объектов. И только несколько топонимов, обязанных персидскому языку и его диалектам (фарси), были установлены в Северном Кыргызстане. Один из них топоним "Шамсы" (местность, река и населенный пункт), встречается недалеко от входа в ущелье Боом.

Вопрос стоит – каким важным событиям оказался обязан этот топоним. И здесь важен принцип – не только понять топоним, но и увидеть за ним реальные исторические события.

Лингвистически слово "шамс" с фарси или "шамси" с арабского означает "Солнце":

Но понятие смысла, обозначивающего этим топонимом, еще никак не объясняет его появление. А это означает, что необходимо установить какие исторические события происходили на этой территории Кыргызстана, с участием представительной массы людей, говорящих на фарси или арабском языках, т.е. осуществить историческую реконструкцию возможных событий.

Оказалось, что в тот период времени, когда не было ООН или ОДКБ, а также инструментально выверенных границ суверенных государств, права местного населения нарушались более сильным соседом. Так, по Прииссыккулью неоднократно проходило войско Тамерлана (в Средние века явного гегемона для обширной территории Центральной Азии, включая современные Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан, Иран, а также страны Кавказа и Закавказья) и с большой вероятностью на этой территории была значительная битва древности.

Вот что об этом сообщают исторические хроники.

С 1371 по 1390 гг. Тамерлан из г. Самарканда совершил 7 военных походов на своего противника – хана Моголистана, а, следовательно, неоднократно проходил с войском через территорию современного Кыргызстана. Один из походов был предпринят в 1375 г. Тогда войско Тамерлана вышло из Сайрама и прошло через районы Таласа и Токмака, а возвратилось в Самарканд уже через Узген и Ходжент. Однако, тогда Камар ад-Дин (хан Моголистана или в другой терминологии – улусбеги) не был окончательно разгромлен.

Зимой 1376 г. Камар ад-Дин вторгся в Фергану (на тот период времени территория государства Тамерлана) и осадил г. Андижан. В результате, наместник Ферганы, третий сын Тамерлана Умар-шейх, был вынужден уйти в горы. Тамерлан поспешил в Фергану и долго преследовал Камар ад-Дина за Узгеном и горами Яссы, до самой долины Ат-Баши, южного притока верхнего Нарына (это уже территория Кыргызстана).

В 1376-1377 гг. Тамерлан совершил свой пятый поход против Камар ад-Дина. Он разбил его армию (как сообщают хроники – в ущельях западнее Иссык-Куля) и через перевал Шамсы преследовал её остатки до Кочкара. Шестой поход Тамерлана в район Иссык-Куля против Камар ад-Дина состоялся в 1383 г., однако улусбеги вновь удалось ускользнуть.

В 1389 г. Тамерлан отправился в седьмой поход и в 1390 г. Камар ад-дин был окончательно разгромлен, а Моголистан окончательно перестал угрожать державе Тамерлана.

Естественно, что эти довольно значительные события (одного войска Тамерлана было десятки тысяч человек) должны найти своё отражение топономии Кыргызстана.

Вопрос стоит – где была эта битва? Как довольно не точно пишут в хрониках в тесных, заросших густым лесом и кустарниках, ущельях западного Приисыкулья? Маловероятно, здесь условия местности для битвы крупных войск не подходят, т.к. отсутствует должный оперативный простор. Там хорошо только талоончу на проходящих мирных жителей засады устраивать или "отбитым на всю голову" каракчы, пытаться угонять скот, направляемый по весне на джайлоо.

А вот в районе современного г. Токмок, в преддверии ущелья Шамшы, территория самый раз подходит для битвы войск: рядом находился средневековый город Суяб (к современности от него осталась только башня Бурана и остатки городища), имеется довольно большая и ровная (с небольшим уклоном) площадка, рядом, свыше 25-ти, курганов, простирающихся по направлению "север – юг" (рис 3). Здесь же начинается упомянутое ущелье Шамшы, по которому отступали войска Камар ад-Дина.

Рис. 3. Курганы южнее (а) и севернее (б) пос. Шамсы,

находящиеся на обоих берегах одноименной речки (Кыргызстан)

Кстати, необходимо отметить, что эту территорию для битв использовали не один раз – в 714 г. около г. Токмака на западе Иссык-Куля, незначительную победу, имевшую временный характер, одержали китайцы, что привело под протекторат Китая племена тулу. Китайцы с давних пор старались закрепится на территории Кыргыстана и даже образовали на Иссык-куле город Чигу, найденный в современное время известным археологом Кыргызстана, выдвигающим новую идею подводной археологии, академиком В. Плоских.

В тот и последующие периоды кыргызстанцы отстояли свою национальную и территориальную независимость. Однако, с тех пор остался весьма крупный топоним "Тянь-Шань" (в переводе с китайского - Небесные горы), а также этноним Кара-кытай и возможно, через одноименный кыргызский род, имеющийся на южном берегу Иссык-куля топоним Кытай.

После этих битв на территории оставалось мелконарубленное железо и какие-то брошенные воинские принадлежности, обычно утилизируемые со временем местным населением. Погибших воинов (а из Индийского похода Александра Великого возвратилось на родину не более 25 % от выступившего количества воинов) хоронили на месте битвы. Возможно в последующем среди них искали поживу мародеры всех времен и народов (в настоящее время их называют "черные копатели"), т.е. со временем рассеивались и пропадали.

Тяжелораненных воинов войска, находящиеся в походе, оставляли на месте, чтобы по возможности, когда они окрепнут, захватить на обратном пути. Для их охраны оставляли часть легкораненных воинов. Но происходящие в дальнейшем исторические события и процессы зачастую нарушали эти планы и выздоравливающие воины оставались на прежнем месте и вписывались (ассимилировались) в существующий социум, внося определенные региональные лингвистические особенности. Так, благодаря этому на территории около г. Токмок возник таксоним "Шамсы". Наверное, погода этого периода времени на этой территории была весьма благоприятной и солнечной.

Авторы: академик А.Е. Воробьев, Р.А. Тагаев