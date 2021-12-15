Помогите! Работники Федерации профсоюзов КР обратились к Садыру Жапарову

В настоящее время ситуация в самой большой организации КР – Федерации профсоюзов Кыргызстана - патовая. Уже несколько лет, несмотря на многочисленные решения судов, сотрудники ФПК не могут выгнать из здания и кресла руководителя бывшего, уже нелегитимного главу ФПК Мирбека Асанакунова.

По словам сотрудников профсоюзов, он практически узурпировал власть в организации, совершив рейдерский захват. Более того, по их информации, несмотря на то, что на сайте Минюста под и.о. председателя Федерации профсоюзов КР числится совсем иная фамилия, Асанакунов отказывается покидать кабинет и даже обзавелся поддельной печатью главы ФПК. При этом, несмотря на множество противозаконных фактов, ни Генпрокуратура, ни ГКНБ, ни правоохранительные органы в сложившуюся ситуацию не вмешиваются. Равнодушие ли это или вполне пролоббированное отсутствие реакции на происходящее в ФПК беззаконие?

Более того, по информации сотрудников, нелегитимный глава ФПК назначил в ближайшее время провести профсоюзный съезд, куда планирует привести своих сторонников. Вот только законных оснований для его организации у Асанакунова нет, подчеркивают представители Федерации профсоюзов. По сути, подобные действия являются серьезным нарушением и идут вразрез с решениями и постановлениями судов Кыргызстана! Не говоря уже про сам Устав ФПК.

В надежде поставить точку в тянущейся годами войне лидеры Федерации профсоюзов Кыргызстана обратились к президенту КР Садыру Жапарову.

В их открытом письме говорится:

"Уважаемый Садыр Нуркожоевич! Обращаемся к Вам с большой надеждой! Мы видим, как вы искореняете коррупцию в стране и как вас начали бояться чиновники! Мы верим, что только вы сможете принять решительные меры для изменения ситуации в Федерации профсоюзов! Мы ждём, что голос профсоюзов, как организации, где объединено самое больше количество трудящихся, как организации, где права самих сотрудников унижаются уже четыре года, будет наконец услышан Вами!

В стране сменились три президента! Прошла Революция! Реформа по Конституции! Но ситуация в Федерации профсоюзов осталась прежней.

Асанакунов Мирбек когда-то был навязан нам экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. Нам тогда не дали выбора, тогда были нарушены все принципы самой природы профсоюзов, где председателя должны избирать сами профсоюзы. Только потому что Асанакунов и его супруга Гулькан Молдобекова были близки к бывшему главе государства, судебный орган власти закрыл глаза даже на поддельные документы Асанакунова! Это доказано судом, и у нас есть все подтверждающие этот факт документы.

В Федерации профсоюзов с тех пор, как пришёл Асанакунов, нет возможности работать! В Федерации нет покоя! Асанакунов в прямом смысле чинит беспредел, будучи уверенным в том, что его не одолеть простым трудящимся, как мы! Они занимаются только запугиванием сотрудников и членов Совета, грозятся, что посадят всех, кто выйдет против них! Подкупают СМИ, следователей, судей разных рангов с тем, чтобы очернить членов Совета и ослабить их позиции в Федерации профсоюзов, дискредитировать саму организацию. Асанакунов незаконно увольняет сотрудников федерации, запугивает увольнением, ставит везде своих людей, несмотря на то, что они не имеют должного опыта работы!

Разве мы для этого делали революцию? Мы надеялись, что с этой революцией изменится многое, что такие, как Асанакунов и его супруга Молдобекова, ответят перед законом за то, что захватили профсоюзы! За то, что так унизили репутацию профсоюзов в глазах общества своим бездействием и полным игнорированием трудящихся!

Мы стояли на митингах зимой и летом, объявляли голодовку, подавали в суды, сами не раз оказывались жертвами коррумпированных сотрудников правоохранительных органов! Мы не раз обращались к бывшему президенту Сооронбаю Жээнбекову, вешали баннеры, писали письма, обращения, устраивали митинги перед Домом правительства, обращались к нему через СМИ, но Сооронбай Шарипович не отреагировал никак!

В Федерации профсоюзов не осталось ни одного члена Совета, на которого не было бы сфабриковано Асанакуновым уголовное дело. Они все имеют лишь одну причину – люди не поддерживают Асанакунова и требуют его ухода! Увольнения по статье! Ответа перед законом!

Асанакунов, используя все свои полномочия, давил на сотрудников, чтобы те избрали его жену на выборах в ЖК. Также Асанакунов занимается нецелевым расходованием денежных средств Федерации профсоюзов, миллионы сомов используются в личных интересах. Он использует незаконно служебное положение, служебный транспорт, ГСМ, зарплату, должностной ресурс, финансовые средства ФПК. Использует доступ к резерву путевок из Фонда оздоровления трудящихся в количестве 980 штук на сумму 30 миллионов сомов. Все документы, подтверждающие эти преступления, у нас имеются!

Садыр Нуркожоевич! Мы видим, что Вы провели колоссальную работу во многих других системах государства! Реструктуризации были проведены и проводятся для выявления коррупции и облегчения жизни простого народа! Мы, Федерация профсоюзов Кыргызстана, также просим вас разобраться в ситуации, которая сложилась по вине Асанакунова в нашей организации.

Мы также отправили все необходимые копии этих документов вместе с заявлением в ГКНБ и Генеральную прокуратуру! Мы верим, что мы не зря делали революцию, верим, что референдум был проведён не зря! Верим, что Вы, как глава государства, как человек известный своей решительностью, сможете нам помочь установить законность во всей Федерации профсоюзов!

От имени и по поручению членов Совета и членов профсоюза ФПК и.о. председателя ФПК Венера Маймендеева".

Также они сняли для президента КР видеобращение с мольбой о помощи в тупиковой ситуации: