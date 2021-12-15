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Глава Ошского аэропорта: С приходом новой власти ситуация стала меняться

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- Бакыт Басарбек
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С назначением в октябре 2020 года директором аэропорта "Ош" Арипжана Токурова доходы ошского филиала ОАО "МАМ" значительно увеличились. Так только за первые 9 месяцев 2021 года аэропорт южной столицы сумел заработать 1 миллиард 250 миллионов сомов. Как удалось достичь таких результатов, рассказал в интервью редакции vb.kg сам глава ошского аэропорта.

По его словам, в прошлые года самый максимальный заработок аэропорта составлял 682 миллиона сомов.

"В первую очередь я начал с оптимизации расходов, то есть сократил госзакупки. Простой пример, раньше могли купить деталь для автомобиля стоимостью 50 сомов за 500 сомов. Шло обычное воровство, которое мне максимально удалось искоренить", - рассказал Токуров.

Глава аэропорта также отметил про нынешнее состояние отечественной авиации.

"После 2005 года в авиацию ворвались люди со стороны. То есть люди пришли с разных профессии: электрики, строители и так далее, но только не авиаторы. Чтобы подготовить хорошего механика или пилота нужны, как минимум 10 лет. В Кыргызстане же хорошие специалисты разъехались по всему миру. Также с проектом "Открытым небом", который принял 6 созыв ЖК, мы крайне поторопились. Теперь же нужно менять ситуацию. Слава богу, с приходом новой власти ситуация стала меняться к лучшему. По крайней мере в Госагентство гражданской авиации пришел уже авиатор и это уже хорошо. Плюс мы работаем сейчас над проектом, который должен будет улучшить положение", - отметил он.

Более подробное интервью директора Ошского филиала ОАО "МАМ" Арипжана Токурова смотрите ниже:


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URL: https://www.vb.kg/410923
Теги:
аэропорт, Ош, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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