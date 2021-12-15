В Бишкеке благотворительный фонд оказал помощь детской больнице № 3

В Бишкеке сегодня, 15 декабря, Фонд "Help the Children-SKD" передал медицинское оснащение в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (3-я детская).

Новое оснащение появилось в нескольких отделениях, палатах, ординаторских, процедурных, игровых комнатах и приёмных блоках.

Фонд оказал помощь больнице в рамках программы "Новогоднее чудо" на общую сумму свыше 500 тысяч сомов. Было передано 45 наименований товаров: медицинские шкафы, рециркуляторы, кушетки, кровати, бытовая техника, постельное бельё. Все самое необходимое для достойного пребывания детей в больнице.

При подборе оборудования учитывалась специфика учреждения, ведь даже медицинская мебель – это не просто украшение интерьера, она должна выполнять важные функции и при этом быть удобной в использовании, надежной, качественной.

Главный врач больницы Жамийла Анакеева поблагодарила президента фонда "Help the Children-SKD" Елену Коневу. Она отметила, что сотрудники больницы не ожидали такой масштабной помощи и поддержки.

Елена Конева и сотрудники фонда были тронуты тёплым приёмом и словами благодарности со стороны администрации больницы и отметили, что при любой возможности фонд и в дальнейшем будет оказывать поддержку и помощь.