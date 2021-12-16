В Минздраве Узбекистана уволено 40% сотрудников центрального аппарата

В центральном аппарате Министерстве здравоохранения Узбекистана уволено 40% работников. Причиной названа неэффективная работа этих сотрудников. Им предложены должности в медицинских учреждениях нижнего звена, сообщает пресс-служба Минздрава по итогам внеочередного заседания коллегии 14 декабря.

Заседание прошло в критическим духе, были проанализированы ошибки и упущения, допущенные в системе здравоохранения по каждому направлению. Отмечалось, что в большинстве регионов качество медицинского обслуживания остается неудовлетворительным.

Минздрав получает много жалоб на работу медучреждений. За прошедшие 11 месяцев текущего года общее количество обращений в министерство увеличилось почти на 12 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57 600. Большую часть из них составляют вопросы, связанные с некачественным оказанием медицинских услуг.

Показатели некоторых заболеваний среди узбекистанцев растут. В частности, за последние пять лет число случаев сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось на 20%. Несмотря на то, что в каждом районе есть не менее 10-15 лабораторий, из-за недостаточных условий для анализа крови и невысокой квалификации работников на 10% увеличилось количество обращений в республиканские учреждения по поводу тяжелых осложнений диабета – заболеваний глаз, почек и голеностопного сустава.

На коллегии говорилось также о бюрократических барьерах в сфере, коррупции, недостаточной организации работы в области государственно-частного партнерства, медицинского страхования, лицензирования, аккредитации и развития медицинского туризма, цифровизации отрасли.

"Все это связано с тем, что в системе управления здравоохранением не хватает кадров, соответствующих современным требованиям, по-новому мыслящих, инициативных, профессионально и креативно подходящих к решению проблемных вопросов", - подчеркнули в Минздраве.

Реформа обновления кадров, начатая в рамках министерства, предусматривает в перспективе охват областных управлений здравоохранения, районных и городских медицинских объединений, всех лечебно-профилактических учреждений страны. В этом процессе основным критерием будут возражения и жалобы, поступающие от населения.

Новый министр здравоохранения Узбекистана был назначен в ноябре, им стал Бехзод Мусаев, который ранее занимал должность вице-премьера по вопросам социального развития. Его предшественник, Абдухаким Ходжибаев, пробыл главой Минздрава ровно год - с ноября 2020 года.

Источник: Фергана