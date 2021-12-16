Элдияр Данияров: "Берик Алимбаев научил меня любить балет"

Наш соотечественник Элдияр Данияров живет и работает в городе Монктоне в Канаде, танцует и преподает в балетной школе. Но, как он сам говорит, душой он всегда в Кыргызстане, и родина занимает в его сердце особое место. Также и сейчас, узнав, что 18 декабря на сцене театра оперы и балета состоится вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения его педагога, народного артиста Кыргызстана Берика Алимбаева, Элдияр сам написал в редакцию, так ему хотелось рассказать о своем учителе, наставнике, который так много сделал для него в жизни.

Элдияр поступил в Бишкекское хореографическое училище в 1996 году. Была зима, и все остальные мальчишки и девчонки уже занимались. Опоздавшего к началу учебного года новичка принимала народная артистка Рейна Чокоева, которая тогда руководила училищем. В этот момент в ее кабинет зашел Берик Каримович, он со стороны наблюдал за мальчиком, а потом что-то сказал Рейне Нурманбетовне, и Элдияра приняли. Сейчас, вспоминая тот день, он уверен, что Берик Каримович дал ему шанс стать учеником БХУ, изменил всю его дальнейшую жизнь.

"Берик Каримович в последствии стал моим педагогом. Помню его всегда одетым, как говорится, с иголочки: костюмы, рубашки. Он никогда не повышал голос. Он был народным артистом, выдающимся танцовщиком, его знали во всем Советском Союзе, а он к нам, 10-летним мальчишкам, обращался на "вы", представляете? Вот такой он был человек", - вспоминает Элдияр.

Элдияр рассказывает, что Берик Алимбаев был одним из выдающихся педагогов, он преподавал не только в училище, но и вел утренние классы в театре, для артистов балета. Воспитал многих артистов нашего театра.

"Мне очень хочется, чтобы о нем знали и помнили, ведь он большую часть своей жизни отдал детям и училищу, где работал. Столько профессиональных артистов воспитал! Он сделал очень многое для кыргызской сцены. Я помню, что, когда мы были уже в старших классах, он давал нам самим проводить уроки. Каждый раз назначал ученика, который самостоятельно придумывал комбинации для остальных одноклассников. Сейчас я понимаю, что таким образом он готовил нас к педагогической деятельности. Он научил нас тому, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом, надо стремиться к большему и работать. Однажды Берик Каримович зашел в класс и сказал нам, что надо делать растяжку. А мы-то считали себя уже такими взрослыми и опытными. И начали тянуться вполсилы, больше дурачились. Тогда учитель сделал сложный гимнастический элемент – складку – наклонился на прямых ногах и достал носом до колен, тем самым продемонстрировал нам, что он, несмотря на солидный возраст, все еще в хорошей форме. Мы, конечно, были поражены", - говорит Данияров.

Наш соотечественник говорит, что вечер памяти – это повод еще раз преклонить голову перед учителями, которые так много дали и ничего не просили взамен. И он, Элдияр, хоть и находится за тысячи километров от Бишкека, в этот день тоже вспомнит своего педагога.

Сейчас Элдияр Данияров работает в Атлантическом балетном театре и преподает в Атлантической балетной школе парням и девушкам, ставит спектакли, танцует сам.

"Раньше у меня чаще получалось прилетать в Кыргызстан и всегда навещал учителя. Берик Алимбаев был уже на пенсии, в училище приходил консультировать других педагогов, очень переживал за судьбу родного учебного заведения. Помню, говорил мне, что надо вернуться на родину, преподавать. Я даже подумывал об этом, но судьба сложилась так, что сейчас живу и работаю в другой стране, но всегда помню тех людей, благодаря которым сейчас занимаюсь любимым делом. Берик Каримович научил меня любить балет. Сегодня, когда сам преподаю, понимаю, что методика моего педагога была самой правильной для обучения. Признаюсь, часто использую его практики и всегда слышу положительные отзывы от своих учеников, они говорят, что комбинации, которые я им даю, очень комфортны и интересны. А я им всегда говорю: "Их придумал не я, а мой учитель – Берик Каримович!". Хочу, чтобы, когда они в будущем станут передавать свой опыт уже своим ученикам, всегда упоминали его имя", - говорит Элдияр Данияров.