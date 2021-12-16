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В Бишкеке спасатели помогают одиноким старикам, запертым в квартирах

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке вчера, 15 декабря, спасатели МЧС несколько раз выезжали на помощь к одиноким пожилым людям.

Около 12:35 часов в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Восток-5 пенсионерка К.В. 1945-г.р. не смогла встать с кровати.

На место происшествия были привлечены пять спасателей Службы спасения, которые вскрыли заблокированную дверь, оказали первую медицинскую помощь и передали пожилую женщину сотрудникам скорой медицинской помощи.

Такой же случай произошел в 17:32, в одной из квартир в шестом микрорайоне Октябрьского района.

На место выехала та же группа спасателей. Они вскрыли заблокированную дверь, хозяйка дома М.Т. 1955 г.р. лежала на полу. Ей оказали первую медицинскую помощь и передали сотрудникам скорой медицинской службы.


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URL: https://www.vb.kg/410932
Теги:
МЧС, пожилые люди, Бишкек
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