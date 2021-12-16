В Кыргызстане ЦИК признала итоги голосования среди партий

В Кыргызстане вчера, 15 декабря, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов подвела итоги голосования и признала результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

Сообщается, что для проведения выборов депутатов ЖК по единому округу на территории республики функционировали 2 тысячи 494 участковых избирательных комиссии, из них 59 – за пределами КР, и 36 окружных избирательных комиссии.

Число включенных в списки избирателей по единому избирательному округу составило – 3 миллиона 703 тысячи 420 избирателей, в голосовании приняли участие 1 миллион 281 тысяча 622 избирателей или 34,94 процента от общего числа избирателей.

Шесть политических партий преодолели 5-процентный республиканский порог и допущены и 0,5% региональный порог к распределению депутатских мандатов:

"Ата-Журт Кыргызстан" - 222 тысячи 005 голосов или 17,32 процента, "Ишеним" - 174 тысячи 470 голосов или 13,61 процента, "Ынтымак" - 141 тысяча 9 голосов или 11 процентов, "Альянс" - 106 тысяч 955 голосов или 8.35 процента, "Бутун Кыргызстан" - 90 тысяч 223 голоса или 7,04 процента, "Ыйман Нуру" - 79 тысяч 25 голосов или 6,17 процента.

В итоге ЦИК приняла решение о распределении 54 депутатских мандатов Жогорку Кенеша среди партий:

"Ата-Журт Кыргызстан" – 15 депутатских мандатов; "Ишеним" – 12 депутатских мандатов; "Ынтымак" – 9 депутатских мандатов; "Альянс" – 7 депутатских мандатов; "Бутун Кыргызстан" – 6 депутатских мандатов; "Ыйман Нуру" – 5 депутатских мандатов.

Также отмечается, что количество депутатских мандатов между кандидатами женского пола будет распределено следующим образом:

"Ата-Журт Кыргызстан" – 5 депутатских мандатов;

"Ишеним" – 4 депутатских мандатов;

"Ынтымак" – 3 депутатских мандатов;

"Альянс" – 3 депутатских мандатов;

"Бутун Кыргызстан" – 2 депутатских мандатов;

"Ыйман Нуру" – 2 депутатских мандатов.

Не преодолели 5-процентный порог по результатам выборов депутатов Жогорку Кенеша: