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Маршрут №206 закрыт. В жилмассив "Мурас-Ордо" теперь ходит автобус №41

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- Анастасия Карелина
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Маршрут №206 закрыли. Вместо него в течение трех месяцев будет курсировать автобусный маршрут №41. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Управление городского транспорта столичной мэрии прекратило договорные отношения с ОсОО "Жазада-Транс". Причиной стали жалобы горожан, живущих в жилмассиве "Мурас-Ордо", на относительно неудовлетворительную работу маршрута №206.

В связи с закрытием маршрута, в оперативном порядке до проведения конкурса разработан временный трехмесячный автобусный маршрут №41 ("Мурас-Ордо" - Ошский рынок). Он закреплен за компанией "Шыдыр Жол Кей Джи".

На сегодняшний день по нему на линию выезжает семь единиц при установленном плановом выходе в количестве десяти единиц.


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URL: https://www.vb.kg/410938
Теги:
маршрутки, Бишкек, общественный транспорт, жилмассив, мэрия
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