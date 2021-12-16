Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.55 - 96.50

Творческий проект "Кыргызские песни по-русски" презентовали в Бишкеке

147  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уникальный творческий проект "Кыргызские песни по-русски" презентовали в кыргызской столице. Об этом сообщил Русский дом в Кыргызстане.

Событие прошло в Российком центре науки и культуры. Представили проект общественности Русский дом в Бишкеке и Семиреченское казачье войско.

Участники проекта – это поэт-переводчик Михаил Демченко, поэт-переводчик, вокалистка Ксения Бессонная, исполнитель и звукорежиссер Станислав Пашковский и исполнительница Марианна Тентемишева. Они записали музыкальный альбом, в который вошли 19 песен кыргызских композиторов в авторском переводе на русский язык.

По словам Михаила Демченко, идея издания сборника возникла у него достаточно давно. Произведения "Алтын балалык", "Ильястын ыры", "Жамгыр төктү" и другие песни запали в душу еще в 70-х годах прошлого века, покорили красотой и мелодичностью.

Вокалисты Станислав Пашковский и Ксения Бессонная исполнили для гостей несколько песен, вошедших в альбом, и рассказали о том, как шла работа над переводами текстов и запись композиций.

Среди почетных гостей культурного события были начальник управления сохранения и развития культурного наследия Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Ринат Бакеев, депутат Бишкекского городского кенеша Олег Попиков, войсковой атаман Союза "Казаки Семиречья", казачий полковник Александр Зуев, казачий полковник Иван Стоян и другие.

Руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефедов поблагодарил участников проекта за проделанный труд, вручил почетные грамоты за большой вклад в популяризацию российской культуры в Кыргызстане и укрепление российско-кыргызской дружбы и сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410949
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  