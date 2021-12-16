Творческий проект "Кыргызские песни по-русски" презентовали в Бишкеке

Уникальный творческий проект "Кыргызские песни по-русски" презентовали в кыргызской столице. Об этом сообщил Русский дом в Кыргызстане.

Событие прошло в Российком центре науки и культуры. Представили проект общественности Русский дом в Бишкеке и Семиреченское казачье войско.

Участники проекта – это поэт-переводчик Михаил Демченко, поэт-переводчик, вокалистка Ксения Бессонная, исполнитель и звукорежиссер Станислав Пашковский и исполнительница Марианна Тентемишева. Они записали музыкальный альбом, в который вошли 19 песен кыргызских композиторов в авторском переводе на русский язык.

По словам Михаила Демченко, идея издания сборника возникла у него достаточно давно. Произведения "Алтын балалык", "Ильястын ыры", "Жамгыр төктү" и другие песни запали в душу еще в 70-х годах прошлого века, покорили красотой и мелодичностью.

Вокалисты Станислав Пашковский и Ксения Бессонная исполнили для гостей несколько песен, вошедших в альбом, и рассказали о том, как шла работа над переводами текстов и запись композиций.

Среди почетных гостей культурного события были начальник управления сохранения и развития культурного наследия Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Ринат Бакеев, депутат Бишкекского городского кенеша Олег Попиков, войсковой атаман Союза "Казаки Семиречья", казачий полковник Александр Зуев, казачий полковник Иван Стоян и другие.

Руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефедов поблагодарил участников проекта за проделанный труд, вручил почетные грамоты за большой вклад в популяризацию российской культуры в Кыргызстане и укрепление российско-кыргызской дружбы и сотрудничества.