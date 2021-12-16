Кыргызстанцы участвуют в международном проекте "Точки роста"

В Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г. Плеханова состоялось итоговое мероприятие международного проекта в сфере публичной дипломатии "Точки Роста". Его участниками, сообщили в РЭУ, стали представители государственных органов, евразийских интеграционных структур, научно-образовательных центров, эксперты, команды молодежи из всех стран ЕАЭС.

Этот проект, реализуемый АНО "Институт Русского зарубежья" и партнерскими организациями при поддержке Фонда президентских грантов (РФ), включает множество онлайн и очных площадок. И представляет из себя комплекс образовательных мероприятий, в рамках которых демонстрируются преимущества Евразийского экономического союза и Союзного государства России и Беларуси.

"Участие студентов в подобных мероприятиях имеет высокое значение – это даёт ребятам опыт и знания, необходимые для реализации собственных инициатив на базе университета", – отметила заведующая кафедрой политической экономии и истории экономической науки РЭУ Светлана Мудрова.

Координатор плехановской команды, эксперт "Точек роста" Евгения Шавина подчеркнула, что проект пробудил в студентах интерес к евразийской интеграции. "После нескольких этапов проекта появилась идея создания на базе РЭУ "Евразийского клуба". Студенты разработали устав и положение клуба, придумали логотип, создали аккаунты клуба в социальных сетях и определили направления дальнейшей работы", – сообщила Шавина.

По ее словам, к подобным инициативам молодежи проявляют интерес не только эксперты, но и представители Евразийской экономической комиссии и Евразийского банка развития.

Директор Института Русского зарубежья, главный организатор проекта Сергей Пантелеев презентовал результат проделанной работы – итоговый сборник экспертно-аналитических материалов проекта "Точки роста: Евразийская повестка 2030". И одной из наиболее важных его составляющх назвал именно те статьи, которые раскрывают понимание молодёжью евразийской повестки и видение будущего евразийской интеграции к 2030 году. "Задача организаторов "Точек Роста" заключается в том, чтобы совместно с молодыми участниками проекта формулировать ценности того будущего, которое мы вместе с вами строим", - сказал Пантелеев.

По словам председателя Православного благотворительного Владимирского общества (Кыргызстан) Станислава Епифанцева, сам проект стал настолько узнаваем, что ни одной из стран ЕАЭС, по большому счёту, не нужно объяснять, что такое "Точки Роста". Епифанцев выразил надежду на то, что в ближайшем будущем один из очных этапов продолжения проекта состоится в Кыргызстане.

А координатор проекта из Беларуси Сергей Лущ считает, что "сообщество, которое сформировалось в рамках проекта – настоящее перспективное содружество Евразии. В основе концепции "Точек Роста", отметил он, "лежит формирование центров евразийской интеграции с опорой на молодых специалистов, которые хотят выразить себя, проявить свои лучшие качества".