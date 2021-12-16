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Раскрыты многочисленные коррупционные схемы в системе судебной власти

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- Анастасия Карелина
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ГКНБ раскрыты многочисленные коррупционные схемы в системе органов судебной власти. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Органами национальной безопасности были получены данные о масштабной коррупции и крупных хищениях в судебной системе республики при реализации важного в современных условиях курса на цифровизацию и развитие судебной системы в целом.

По данным фактам коррупции было начато досудебное производство в рамках ряда соответствующих уголовных дел. В ходе следствия полученная информация о противоправной деятельности должностных лиц судебной системы и представителей частных компаний подтвердилась.

Раскрыты коррупционные схемы по незаконному выводу государственных средств в особо крупном размере. Установлены факты причастности к коррупции руководства Верховного суда, Судебного департамента при Верховном суде, государственного учреждения "Адилет сот", коммерческих организаций и аффилированных с ними лиц.

Указанная группа лиц, находясь в преступном сговоре, заключала фиктивные договора по разработке и внедрению автоматизированных информационных систем "Местный суд", "Реестр должников судебной системы Кыргызской Республики", "Система электронной статистики и отчетности Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики", а выделяемые на эти цели бюджетные средства присваивала.

Коррупции также был подвержен процесс закупки аппаратно-программного комплекса аудио-видео фиксации судебных заседаний, автоматизации и их протоколирования, сопровождавшийся подписанием фиктивных актов приемки и крупными "откатами" денежных средств.

В рамках отмеченных уголовных дел к уголовной ответственности были привлечены 11 должностных лиц судебной системы и представителей частного бизнеса, 6 из которых уже осуждены.

Следствием был установлен материальный ущерб в сумме 18 миллионов 988 тысяч 553 сома, который полностью возмещен.

В настоящее время работа ГКНБ в данном направлении продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/410952
Теги:
ГКНБ, коррупция, судебная реформа
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