Кыргызстанцы вошли в тройку лидеров среди стран СНГ по переводу денег из РФ

В третьем квартале текущего года установлен шестилетний рекорд переводов валюты физлицами из РФ в СНГ через платежные системы. Лидерами стали, по информации "КоммерсантЪ", Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, прибавившие по сравнению со вторым кварталом от 22 до 35 процентов.

По мнению экспертов, это в первую очередь связано с активизацией строительства в летние месяцы и дефицитом рабочей силы, закрывавшемся мигрантами. Свою роль сыграла и стабилизация курса рубля, на фоне которой зарплата рабочих из ближнего зарубежья заметно выросла.

По данным Банка России, в июле-сентябре трансграничные переводы через платежные системы в страны СНГ из России достигли $2,29 млрд. Это рекордное значение за последние шесть лет, больше объем средств был только во втором квартале 2015 года - $2,31 млрд. Лидерами среди получателей стали Узбекистан, куда из РФ перевели $1,01 млрд (увеличение на 34,9%), Таджикистан - $0,53 млрд (25,5%) и Кыргызстан - $0,43 млрд (21,7%).

Одной из причин роста назван усиленный приток мигрантов из стран СНГ. По словам руководителя платежной системы CONTACT Сергея Нестерова, основными стимулами роста оборотов денежных переводов в СНГ стали открытие границ и "миграционная амнистия" в отношении сотен тысяч граждан, которым был запрещен въезд на территорию России.

"В нашей стране сохраняется острая потребность в рабочей силе, в результате зарплаты мигрантов выросли и уже почти достигли уровня резидентов, работающих в тех же отраслях", - отметил Нестеров он. По его мнению, тенденция к росту переводов в СНГ сохранится и в четвертом квартале.