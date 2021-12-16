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Книгу Бубайши Арстанбековой "Царица гор Курманжан" представили в Ташкенте

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- Анастасия Карелина
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В Ташкенте состоялась презентация книги заслуженного деятеля Кыргызской Республики Бубайши Арстанбековой "Царица гор Курманжан", изданной на английском языке. Об этом сообщает посольство нашей республики в Узбекистане.

Событие прошло в рамках Десятого открытого Евразийского литературного фестиваля и книжного форума (OEBF).

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в Узбекистане Ибрагим Жунусов отметил важнейшую историческую роль Алайской царицы, уникальность ее судьбы для восточной женщины XIX века, а также мудрое и дальновидное правление в непростой период, которое во многом предопределило путь развития кыргызского народа. Жунусов подчеркнул также, что Курманжан Датка является единственной женщиной-правительницей в регионе, дважды удостоившейся титула "датка".


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URL: https://www.vb.kg/410954
Теги:
Ибрагим Жунусов, книги, литература, посольство, Узбекистан, Курманджан датка
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