30-летие стран СНГ отметили в Нью-Дели

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию стран СНГ, прошло в Нью-Дели. В юбилейном событии приняло участие посольство Кыргызской Республики в Индии. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Мероприятие организовывали сотрудники дипломатических представительств государств-участников СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Главные гостем мероприятия стала Государственный министр иностранных дел Индии Менакши Лекхи. В своем выступлении Манкши Лекхи отметила, что исторически Индия имела тесные контакты со всеми странами Содружества, которые на сегодняшний день остаются традиционно теплыми и дружескими.

"Мы должны приложить все усилия для развития связей наших народов во всех сферах. А достичь этого сможем только объединившись", - отметила Менакши Лекхи.

В рамках праздничного мероприятия была организована фотовыставка, посвященная юбилею. Гости вечера отведали блюда национальной кухни всех девяти стран-участниц.