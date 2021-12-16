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30-летие стран СНГ отметили в Нью-Дели

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- Анастасия Карелина
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Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию стран СНГ, прошло в Нью-Дели. В юбилейном событии приняло участие посольство Кыргызской Республики в Индии. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Мероприятие организовывали сотрудники дипломатических представительств государств-участников СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Главные гостем мероприятия стала Государственный министр иностранных дел Индии Менакши Лекхи. В своем выступлении Манкши Лекхи отметила, что исторически Индия имела тесные контакты со всеми странами Содружества, которые на сегодняшний день остаются традиционно теплыми и дружескими.

"Мы должны приложить все усилия для развития связей наших народов во всех сферах. А достичь этого сможем только объединившись", - отметила Менакши Лекхи.

В рамках праздничного мероприятия была организована фотовыставка, посвященная юбилею. Гости вечера отведали блюда национальной кухни всех девяти стран-участниц.


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URL: https://www.vb.kg/410957
Теги:
День независимости, Индия, юбилей, Кыргызстан
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