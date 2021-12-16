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Садыр Жапаров побывал в войсковой части 64479 ГКНБ

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- Анастасия Карелина
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Глава государства посетил войсковую часть 64479 ГКНБ и вручил Боевое Знамя в честь 50-летия со дня ее образования. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Садыр Жапаров поздравил военнослужащих с юбилеем образования части. Глава государства отметил, что она создавалась в советское время для обеспечения связи с высшими органами СССР, отличалась строгим соблюдением требований и своей боеготовностью. Добавил, что и сегодня часть вносит значительный вклад в выполнении важных задач, поставленных перед ГКНБ.

Президент вручил Боевое Знамя, как почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части.

Затем Садыр Жапаров ознакомился с казармой, новым зданием Института профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации имени генерал-лейтенанта ГКНБ КР Анарбека Бакаева. Образовательная деятельность ГКНБ в настоящее время осуществляется на базе данного института. Но в целях совершенствования образовательного процесса и качественной подготовки профессиональных кадров в сфере обеспечения национальной безопасности решаются вопросы по строительству на базе данного института Академии ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/410958
Теги:
ГКНБ, президент, Садыр Жапаров
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