Эксперт: Миграция должна быть в интересах России

"Нам предстоит серьезная работа, чтобы миграция была в интересах государства, а не государство жило в интересах приезжих". Об этом заявил на круглом столе в Москве, посвященном миграционной проблематике, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Участие в актуальной дискуссии приняли также член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох, начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Татьяна Дмитриева, руководитель отдела этнодемографических и интеграционных процессов Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Виктория Леденева, председатель Комиссии по миграционным вопросам Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский и другие.

Круглый стол был приурочен к Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря. Речь шла о вкладе миграции в развитие страны, о роли миграционных процессов в решении демографических проблем, о воздействии на социально-экономическую сферу, о вопросах культурного взаимодействия с принимающим обществом, а также о существующих проблемах и путях их решения.

Как отметил Владимир Зорин, по данным МВД РФ, в структуре внешней миграции в России значительное место занимает трудовая миграция, более половины мигрантов приезжают из постсоветских государств. А порядка 62 процентов из них - выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, в структуре трудовой миграции они занимают порядка 72 процентов российских рынков труда, иностранной рабочей силы.

Наиболее привлекательными для приезжих работников, проинформировал Владимир Зорин, остаются крупные города и промышленные центры. Особая нагрузка ложится на Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ и ряд других регионов.

"Тема миграции остается одной из активно обсуждаемых в обществе. И если эксперты воспринимают ее прежде всего в контексте рынка труда, демографии, то на уровне массового сознания акцент делается на вопросах безопасности, как государственной, когда речь идет о терроризме, так и общественной, это проблемы бытовой преступности, распространения наркотиков", - сказал Зорин.

"С другой стороны, - продолжил он, - вызывающее поведение мигрантов, не желающих социализироваться, демонстрирующих пренебрежение к российским и традициям законам вызывает межнациональную напряженность и даже встречную радикализацию этнокоренного населения. Почти 40, а то и 60 процентов россиян в мегаполисах выступают за ограничение внешней миграции".

"Государство на это реагирует. Нам предстоит серьезная работа, чтобы миграция была в интересах государства, а не государство жило в интересах приезжих, резюмировал Зорин". И рассказал об усилиях, предпринимаемых для соблюдения необходимого баланса государственными и неправительственными структурами страны, в том числе, Общественной палатой РФ.