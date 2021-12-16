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Делимитацию границы назвали одним из главных достижений независимости РК

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- Алина Мамаева
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Законодательное оформление государственной границы стало одним из главных достижений за годы независимости Казахстана. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг высказал кандидат политических наук, член Национального совета общественного доверия при президенте республики Талгат Калиев.

"Главное достижение в том, что спустя 30 лет независимости территория суверенного Казахстана по всему периметру очерчена и признана международными договорами о делимитации границы. У нас нет никаких территориальных споров и претензий с нашими многочисленными соседями", - рассказал он, отвечая на вопрос о ключевых достижениях независимости республики.

Кроме того, по словам Калиева, на международной арене республика зарекомендовала себя как последовательный и предсказуемый партнер, сторонник соблюдения международного права.

Политолог отметил, что за минувшие три десятилетия у Казахстана не было ни конфликтов с соседними государствами, ни серьезной напряженности внутри самой страны. "Нам удалось сохранить мир и благополучие в нашем обществе. Ну и в целом, несмотря на колебания цен на нефтяных рынках, на пандемию, нам удается сохранять экономическую устойчивость. Мы самодостаточны и экономически независимы от каких-либо внешних факторов. Поэтому можно сказать однозначно, что плюсов у нас за эти 30 лет было несравненно больше, чем минусов", - считает эксперт.

Среди значимых событий Калиев также назвал перенос столицы страны из Алма-Аты в Акмолу (ныне Нур-Султан) и активную подготовку молодых специалистов в ведущих зарубежных вузах за счет государства по международной стипендии "Болашак". С 1993 года ее получили более 14,4 тысячи человек.

В Казахстане 16 декабря отмечается главный и единственный национальный праздник - День независимости. В этот день 30 лет назад первый президент страны Нурсултан Назарбаев подписал конституционный закон о государственной независимости республики.


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URL: https://www.vb.kg/410964
Теги:
граница, Казахстан
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