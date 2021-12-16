"Около 400 мигрантов не смогут въехать в РФ в течение 40 лет"

Порядка 400 мигрантам за участие в незаконных мероприятиях в Москве запрещен въезд в Россию на 40 лет. Об этом проинформировала на круглом столе, посвященном миграционной проблематике, начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Татьяна Дмитриева.

"Здесь был вопрос по несоответствующему поведению мигрантов - драки, другие несанкционированные мероприятия. Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в РФ, они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет. Практически они в страну не въедут", - подчеркнула Дмитриева.

Напомним, что участниками подобных событий, как сообщалось ранее, стали, в том числе, граждане Кыргызстана, в том числе, Узбекистан, Таджикистана.

По словам Татьяны Дмитриевой, миграционная ситуация в российской столице, Татьяна Дмитриева остается стабильной, несмотря на возникающие вопросы. Миграционные потоки остались прежними, единовременно на территории города находится немногим более миллиона мигрантов.

"Это на 30 процентов больше, чем в прошлом, пандемийном году, но значительно меньше тех показателей, которые фиксировались три-четыре года назад. То есть, миграционные потоки снижаются, вероятно, появляются рабочие места и в странах исхода, играют роль другие факторы", - прокомментировала начальник отдела. Она отметила, что с целью осуществления трудовой деятельности в Москву приезжают порядка 82 процентов мигрантов от их общего числа. Основные страны исхода: Узбекистан – 31 процент, Таджикистан- 26.4, Кыргызстан – 25.6 процента.

Татьяна Дмитриева также напомнила, что 30 сентября текущего года окончился льготный период для иностранных граждан, в течение которого они могли легализовать свое пребывание в России, решить все необходимые вопросы. И с 1 октября уже не действует запрет не применение мер по административному выдворению, запрету на въезд, реадмиссии, нежелательности пребывания. То есть, все контрольно-надзорные функции в отношении иностранцев выполняются в полном объеме.