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Сотрудники милиции встретились с представителями национальных диаспор

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- Айжан Мамбеталиева
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Руководство ГУВД Чуйской области встретились с представителями национальных диаспор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 16 декабря, года состоялось рабочая встреча руководителей ГУВД Чуйской области и сотрудниками СПЭНМ с представителями диаспор разных национальностей проживающих на территории Чуйской области.

Цель встречи – обсуждение вопросов недопущения возникновения конфликтных ситуаций на межнациональной почве, необходимость соблюдения толерантности, правопорядка и законности, правовых последствий за нарушение порядка.

Также затронули вопросы, касающиеся взаимодействия и проведения профилактических мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения, профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде, толерантности друг к другу и представителям разных национальностей.


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URL: https://www.vb.kg/410969
Теги:
ГУВД, Чуйская область, диаспора, Кыргызстан
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