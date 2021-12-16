Сотрудники милиции встретились с представителями национальных диаспор

Руководство ГУВД Чуйской области встретились с представителями национальных диаспор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 16 декабря, года состоялось рабочая встреча руководителей ГУВД Чуйской области и сотрудниками СПЭНМ с представителями диаспор разных национальностей проживающих на территории Чуйской области.

Цель встречи – обсуждение вопросов недопущения возникновения конфликтных ситуаций на межнациональной почве, необходимость соблюдения толерантности, правопорядка и законности, правовых последствий за нарушение порядка.

Также затронули вопросы, касающиеся взаимодействия и проведения профилактических мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения, профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде, толерантности друг к другу и представителям разных национальностей.