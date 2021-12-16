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Минюсты стран СНГ активизируют правовое просвещение граждан

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- Евгений Денисенко
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Состоялось пятнадцатое заседание Совета министров юстиции государств СНГ. Оно прошло под председательством министра юстиции Кыргызской Республики Аяза Баетова в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли участие главы соответствующих ведомств Армении Карен Андреасян, Беларуси Сергей Хоменко, Таджикистана Музаффар Ашуриён, Узбекистана Русланбек Давлетов, первый заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук.

Как проинформировали в Минюсте РФ, стороны обсудили новые подходы к проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, роль своих министерств в правовом просвещении и повышении правовой культуры граждан, процесс совершенствования нотариальной деятельности. Также был затронут вопрос базовой организации для СНГ в сфере такой деятельности.

В ходе обсуждения отмечен прогресс Российской Федерации в цифровизации различных направлений деятельности органов юстиции, в том числе использование новейших цифровых технологий в сфере нотариата. Отмечена важность и необходимость внедрения искусственного интеллекта в процесс правовой экспертизы и регистрации ведомственных нормативных правовых актов.

По итогам встречи принято решение избрать председателем Совета Министра юстиции РФ Константина Чуйченко и провести 16-ое заседание в Российской Федерации в 2022 году.


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URL: https://www.vb.kg/410972
Теги:
Россия, СНГ
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