В Бишкеке обсудили вопрос поставки газомоторных автобусов

В столичном муниципалитете состоялась встреча градоначальника Айбека Джунушалиева с делегацией из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бакытом Султановым. В ходе встречи обсуждены условия возможного инвестиционного соглашения о приобретении мэрией Бишкека газомоторных автобусов в рамках меморандума, подписанного главой муниципалитета во время рабочей поездки в город Нур-Султан.

Айбек Джунушалиев отметил, что вопрос увеличения подвижного состава остро стоит на повестке дня у городских транспортных служб, и для начала градоначальник предложил поставщикам отправить тестовый автобус для оценки его качества работы, в итоге приобретение будет произведено с учетом замечаний и пожеланий горожан, пассажиров.

Также стороны рассмотрели потенциальные пути наращивания взаимовыгодных отношений, внедрения смарт технологий в процесс обеспечения безопасности горожан и обновления столичного парка коммунальной техники.

Ранее в рамках рабочей поездки в город Нур-Султан был подписан меморандум о намерении приобретения 1000 газомоторных автобусов марки Yutong в 2022 году.

Подписантами меморандума выступили министерство экономики и коммерции, министерство торговли и интеграции, мэрия города Бишкек, АО "Фонд развития промышленности", АО ЭСК KazakhExport, ТОО "Qaztehna", ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "Камаз-Инжиниринг", ТОО "ONAY Pay".