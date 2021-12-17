Жанар Акаев хватается за соломинку?

Все попытки очернить теперь уже практически депутата Оргалча Токтобубу от партии "Альянс" настолько беспочвенны, что стоит только удивляться всем этим потугам ее недоброжелателей. Впрочем, и невооруженным глазом видно, кто стоит за всеми этими инсинуациями.

Напомним, партия "Альянс" получила семь мандатов, три из которых получили женщины. Дело в том, что, согласно "части 4 статьи 64 Конституционного закона "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", при распределении мандатов, полученных политической партией, первоначально распределению подлежит не менее 30 процентов от общего числа мандатов, полученных политической партией, между кандидатами женского пола, получившими наибольшее количество голосов избирателей".

И хоть сторонники Жанарбека Акаева громогласно кричат, что он набрал больше голосов, чем Токтобубу Оргалча, значение это уже не имеет, так как все выполнено точно в рамках закона.

Сам Жанар Акаев, теперь уже как бывший депутат, должен хорошо знать про эту гендерную квоту, так как сам в свое время голосовал за эту поправку в закон о выборах. Теперь же складывается впечатление, что он, как утопающий, хватается за соломинку.

Удивляют также и однопартийцы Жанара Акаева - Мирлан Жеенчороев и Алтынбек Сулайманов, которые много лет были законодателями. Их решение обратиться в суд, дабы оспорить решение ЦИК, по меньшей мере смахивает на самодурство.

В соцсетях сторонники партии также не жалеют эпитетов в адрес Токтобубу Оргалча. Дошло даже до того, что стали называть женщину китайской шпионкой.

В ответ на все эти, мягко говоря, нацистские обвинения Токтобубу Оргалча не стала отмалчиваться, а дала достойный ответ.

"Те, кто называет меня китайским либо уйгурским шпионом, внимательно посмотрите на эту фотографию. Я самая что ни на есть настоящая дочь племени черик из Ат-Башы. В 1916 году во времена Уркуна мой дедушка был вынужден бежать в Китай. Тай ата из Талды-Суу. Если вы не знаете чериков, напомню, что манасчы Жусуп Мамай тоже из этого племени. Я, если можно так сказать, его внучка", - заявила она в своем видеообращении.

Многие кыргызстанцы также выразили поддержку Токтобубу Оргалча. Так, пользователь "Фейсбука" Нуржамал Султанбекова напомнила про ее благие дела.

"Она привозила автобусы, не получив от государства ни гроша и не делая громких заявлений. Про нее говорят, что она китаянка. Да, она жила и училась в Китае, но никогда не забывала о своей национальности, людях и родной земле. Как можно отрицать тот факт, что она дочь племени черик Ат-Башынского района?

Нам может понадобиться такой человек, который получил воспитание в великой китайской империи и который хорошо осведомлен об ее экономическом росте.

Те, у кого есть деньги, сейчас обучают своих детей в Китае, в надежде, что они получат лучшее образование и внесут свой вклад в процветание нашей страны, мы же не называем их китайцами или шпионами", – написала Султанбекова.

"Ни для кого не секрет, какое наказание несут коррупционеры в Китае. Граждане Поднебесной уважают законы своей страны. Возможно, нам действительно нужен человек, который воспитывался в строгих китайских правилах, для которого чужды такие понятия, как "коррупция", "кумовство". Человек, который имеет свежий женский взгляд на существующие социально-экономические проблемы", - написал другой пользователь Интернета.

Автор: Бюбюсара Орозалиева