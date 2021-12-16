Выборы 2021: Эксперты дали свое разъяснение по поводу гендерной квоты

ОО "Агентство социальных технологий" дало свое экспертное разъяснение по поводу гендерной квоты на выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщается на сайте awli.kg.

"В Постановлении ЦИК КР от 15.11.2021 № 786 "О внесении изменений в постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики "О Положении об организации и порядке голосования, установления итогов голосования и определения результатов выборов избирательными комиссиями на выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" от 26 июня 2020 года № 121" были устранены неточности в части распределения не менее 30 процентов от общего числа мандатов, полученных политическими партиями, между кандидатами женского пола:

Таким образом, изменения в Положении ЦИК КР направлены на приведение его с требованиями Конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", а именно с частью 4 статьи 64: "При распределении мандатов, полученных политической партией, первоначально распределению подлежат не менее 30 процентов от общего числа мандатов, полученных политической партией, между кандидатами женского пола, получившими наибольшее количество голосов избирателей".

ОО "Агентство социальных технологий" в рамках выборов депутатов Жогорку Кенеша КР проводит гендерный мониторинг процесса выборов с целью анализа соблюдения существующих де-юре конституционных гарантий и требований международных обязательств об обеспечении равных избирательных прав и равных возможностей для мужчин и женщин и недопущения гендерной дискриминации в политической сфере", - говорится в сообщении ОО.