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Кыргызстанцы в Москве проведут донорскую акцию

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- Евгений Денисенко
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Кыргызская община города Москвы совместно с профильными органами здравоохранения проведет первую донорскую акцию. Об этом сообщили в межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение".

По словам вице-президента МОО "Кыргыз биримдиги", члена Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Анисы Джеенбековой, один из основных инициаторов этого мероприятия – активный диаспоральный общественный деятель, выпускница Российского университета дружбы народов Гульназ Опузбекова. Акция по сбору крови и ее компонентов организуется совместно с Национальным фондом развития здравоохранения и Центром крови Федерального медико-биологическое агентства РФ, при поддержке Агентства недвижимости "Паритет" и неравнодушных членов кыргызской общины. Она запланирована на 23 декабря и пройдет в Посольстве КР в РФ.

"Переливание компонентов крови ежедневно способствует спасению жизней, увеличивает ожидаемую продолжительность и качество жизни пациентов. Можно без преувеличения сказать, что донорская кровь каждого Человека необходима для спасения чьей-то жизни. Люди, дарящие свою кровь, – это добровольцы, которые вносят уникальный вклад в здоровье и продолжительность жизни, поэтому необходимо, чтобы их становилось больше. Твоё участие в донорском движении чрезвычайно важно, ведь совершить подвиг можно и без фантастических способностей. Спасти жизнь человека, ничего не требуя взамен - вот настоящий подвиг!" – говорится в обращении, с которым выступили организаторы

Сообщается, что в акции могут принять участие все желающие. Правда, есть ряд ограничений. А именно - кровь можно сдавать с 18 лет, вес донора должен быть более 50 кг, сам он не должен иметь постоянных и временных противопоказаний к донорству.


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URL: https://www.vb.kg/410985
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