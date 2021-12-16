Адвокат: Эксперты из РФ и РК дали свое заключение по делу Курсана Асанова

Бишкекский горсуд вчера, 15 декабря, продлил меру пресечения экс-заместителю главы МВД Курсану Асанова. Об этом редакции vb.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, Курсан Асанов будет находиться в СИЗО-50 для особо опасных преступников еще до 15 января.

"Когда вышла эта запись в сети, то Курсан Саттарович сразу сказал, что это монтаж. Он же не простой обыватель какой-то, а сотрудник милиции, тем более опер, и он прекрасно знает где, с кем и когда разговаривал. Поэтому мы с первой минуты говорили, ребята, так делать нельзя, но его родная милиция даже экспертизу не провела. Но Курсан Асанов верил и до сих пор верит, что следователи МВД назначат экспертизу и результат обязательно выйдет. Мы, пользуясь своими возможностями, обратились в Москву и Казахстан к экспертам, которые обладают соответствующими навыками и лицензией. По закону мы имеем право находить свои доказательства. Так вот у меня на руках имеется заключение специалистов из России и Казахстана, где подтверждается, что запись - это монтаж. Даже будучи не экспертом можно понять, что это фейковая запись, так как там присутствует шум. Многие в соцсетях предполагали, что запись сделана в машине или кафе. Но шум как раз сделан нарочно для того, чтобы было незаметно, что запись ненастоящая. В общем, в документе полностью указано, что запись смонтирована. Теперь следствие, получив данное заключение экспертов, должно прекратить дело. Сейчас именем закона мы будем требовать прекращения дела в отношении моего подзащитного", - сказала Токтакунова.

Напомним, 13 сентября этого года в соцсетях распространилась запись разговора экс-замглавы МВД Курсана Асанова с бывшим членом совета директоров коммерческого банка "Толубай" Алмазом Сарыбаевым. В подписи к видео было написано, что Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

14 сентября сотрудники милиции задержали экс-замглавы МВД Курсана Асанова по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти.