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В ЕАЭС либерализуют международные автоперевозки грузов

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- Евгений Денисенко
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В Евразийской экономической комиссии рассмотрены подходы к либерализации международных автомобильных перевозок грузов. Это произошло на очередном заседании Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова.

В центре внимания, по информации ЕЭК, были вопросы инфраструктурного развития, автомобильных перевозок, совершенствования транспортного контроля, контейнеризации, внутреннего судоходства, экологии, тарифной политики железных дорог.

В ходе заседания обсуждены результаты консультаций о целесообразности либерализации международных автомобильных перевозок грузов и применения разрешительной системы странами ЕАЭС при перевозках с третьими странами. Темирбек Асанбеков отметил, что консультации были организованы ЕЭК в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Консенсуса по этому вопросу между сторонами не достигнуто, и вопрос будет внесен на рассмотрение Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта.

Рассматривались и проблемные вопросы осуществления каботажных автомобильных перевозок грузов в рамках Союза. Они могут выполняться в соответствии с программой, принятой президентами стран ЕАЭС ещё в мае 2015 года, которая, однако, пока не реализуется в полном объеме.

Кроме того, речь шла о совершенствованию транспортного (автомобильного) контроля в целях обеспечения единого информационного пространства, о сборе, анализе и обмене данными контролирующими органами, об упрощении автомобильным перевозчикам процедур пересечения границ. В сентябре-декабре текущего года состоялись межгосударственные тестирования национальных сегментов общего процесса транспортного контроля. Стороны проведут доработку их компонентов перед запуском в опытную эксплуатацию.


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URL: https://www.vb.kg/410989
Теги:
ЕЭК, Кыргызстан
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