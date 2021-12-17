Почему отложен еще на полгода 100-летний юбилей Героя КР Суюмбаева?

17 декабря – 101-я годовщина со дня рождения возглавлявшего Правительство Кыргызской ССР в 1968-1978 годах Ахматбека Суюмбаева (годы его жизни 1920-1993).

Его 100-летний юбилей в декабре 2020-го не отмечался из-за разгара ковидной пандемии.

Зато в нынешнем году 31 августа был обнародован Указ о том что "за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана, беззаветное служение Отечеству присвоена высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" с вручением особого знака "Ак Шумкар" советскому государственному и партийному деятелю - Ахматбеку Суюмбаеву (посмертно)".

В нынешнем декабре широко отмечается 120-летие со дня рождения Юсупа Абдрахманова. И, как сообщили VB.KG источники, чествование Ахматбека Суюмбаева перенесено на весну будущего года, ближе к 9 Мая, 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Дело в том, что Суюмбаев в молодости прошел на фронте всю войну и особо отличился в боях за Берлин в конце апреля - начале мая 1945–го.

Кыргызский "батяня–комбат"

Бои в центре Берлина в конце апреля 45–го были тяжелейшими. Многие десятки тысяч погибших с обеих сторон.

О боях за Рейхстаг Герой Советского Союза, генерал–полковник Василий Шатилов рассказывал в своих воспоминаниях, как фашисты перешли в очередную контратаку, как у красноармейцев иссякали силы, чтобы сдерживать озверевших смертников.

Неожиданная подмога пришла к шатиловцам от 33–й стрелковой дивизии, наступавшей в сторону Карл–штрассе. Перед ее учебным батальоном, прорвавшимся с боем через занятые врагом кварталы, вдруг открылся правый фланг и тыл атаковавшей неприятельской группы. Командовал батальоном 24–летний старший лейтенант Ахматбек Суюмбаев.

Юный комбат, разумеется, не мог знать ни обстановки, сложившейся у соседей, ни того, чем грозил бы для исхода боя за Рейхстаг прорыв противника через позиции шатилинских офицеров Клименкова и Тесленко.

- Но за плечами у Суюмбаева была школа всей войны, которую постигал он и в сержантском, и старшинском звании, не прячась от пуль, не засиживаясь подолгу в лазаретах после ран. А стало быть, была и та фронтовая интуиция, которая помогла ему мгновенно сориентироваться. Заместитель по политчасти гвардии капитан Федор Ермаков понял его с полуслова. И Суюмбаев, как бывало и раньше, первым поднялся в атаку. Бойцы поднялись за комбатом, - живописует генерал Шатилов.

А тремя с лишним годами раньше, в январе 1942–го, Суюмбаев совершил не менее значимый подвиг - в боях за город Торопец на дальних подступах к Москве. Об этом вспоминает генерал–полковник артиллерии Николай Хлебников.

Он встретил Суюмбаева на шоссе севернее Торопца. Богатырского сложения старшина в маскхалате, на лыжах, доложил, что его рота успешно перерезала дорогу от Торопца до города Холм. Хлебников показал Суюмбаеву карту:

- Вот здесь в лесу разведка обнаружила интендантскую базу фашистской группы армии "Север". Надо навести там панику. Иначе охрана успеет поджечь склады!

Охрана спалить базу не успела. Суюмбаевская рота с ее 28 бойцами (совсем как у легендарных панфиловцев) захватила громадные, чуть ли не с футбольное поле каждый, склады с мукой, сахаром, шоколадом и даже с французскими винами.

Много ценных трофеев досталось в тот день Рабоче–Крестьянской Красной Армии, и все они - благодаря умелому и смелому старшине Суюмбаеву.

…Конечно, труд в тылу во время войны тоже был необходим. Но почему–то вышло так, что только один человек из премьер–министров, первых секретарей ЦК и председателей президиума Верховного Совета Кыргызстана участвовал в боях Великой Отечественной. Это был Суюмбаев.

Пешком по улице его имени

В свое время вдова Суюмбаева Бубия Абылаевна, бывшие помощник предсовмина Николай Залунин и заведующий секретариатом главы правительства Виктор Запольский рассказывали корреспонденту "ВБ", автору этих строк, как именно произошло неожиданное смещение Суюмбаева с должности главы правительства в декабре 1978–го.

Сам Суюмбаев прокомментировал свою отставку, процитировав кыргызскую пословицу: "В одном казане две головы не варят!". Суюмбаев казался несокрушимой скалой в политическом пейзаже Кыргызстана. К нему очень хорошо относился предсовмина СССР Алексей Косыгин, да и генсек Леонид Брежнев тоже. Глава кабмина - второе лицо в республике, потенциальный наследник "хозяина", первого секретаря. Достаточно сказать, что за Суюмбаевым, единственным из Кыргызстана, был постоянно закреплен роскошный 1002–й номер гостиницы "Москва".

Короче говоря, Турдакун Усубалиев и постарался избавиться от потенциального конкурента. Суюмбаеву в вину поставили даже то, что он якобы предлагал переименовать Фрунзе в Манас.

С одного из заседаний Совмина Суюмбаева вдруг срочно вызвали к первому секретарю. Вернулся Суюмбаев "совершенно не в себе" и приказал помощнику срочно убирать из кабинета свои вещи: "Меня переводят в главные г@вночисты республики!..".

Заступничество Косыгина не помогло, в Минжилкомхозе Суюмбаев честно оттрубил больше пятилетки. Морально было тяжело опытнейшнему финансисту и недавнему руководителю высшего ранга.

Вскоре после смерти Суюмбаева, в 1995–м, его память увековечили переименованием в его честь улицы академика Карпинского (в конце XIX - первых десятилетиях XX века она называлась Колпаковской).

Сегодня эта улица одна из самых необычных в Бишкеке. Пройдите по ней все ее 3 километра, не пожалеете. С нее открывается прекрасный вид на минареты трех мечетей - новой и старой центральных плюс имени Махмуда Кашгари, здесь и роскошная бишкекская синагога. А в своей нижней части, севернее проспекта Жибек Жолу, улица Суюмбаева проходит совсем рядом с частью сохранившейся стены кокандской крепости, которую дважды брал штурмом генерал Колпаковский. Комбату Суюмбаеву было бы интересно.

А вот что бы Суюмбаеву не понравилось, так это разнобой на табличках–аншлагах: где "улица Суюмбаева", а где с ошибкой - "Cуюнбаева".

\И еще. Бывший министр ЖКХ Суюмбаев очень бы рассердился: на улице его имени, ниже БЧК, где она проходит по живописным берегам Комсомольского и Пионерского озер, во многих местах нет асфальта, как и при кокандцах. Непролазная грязь.

***

Как эксклюзивно для VB.KG на днях рассказал председатель Совета ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла Чуйской области Аскар Жумагулов, в родном селе Суюмбаева Байтик Аламудунского района сейчас готовят замену табличек-аншлагов на тамошней улице имени Суюмбаева. На новых аншлагах добавят три слова: "Улица имени Героя Кыргызской Республики Ахматбека Суюмбаева".

Это на сельской улице. А до столичной улицы Суюмбаева когда очередь дойдет?

История столичной улицы необычная. В конце XIX века ее нарекли в честь царского генерала Колпаковского, войска которого дважды успешно захватывали кокандские крепости Пишпек и Токмак – в 1860 и 1862 годах (сначала хотели соорудить Колпаковскому памятник в Пишпеке, но денег не нашли, ограничились улицей). В советское время улицу переименовали в честь академика Карпинского.

В итоге премьер-министр Суюмбаев оказался на улице своего имени в хорошей компании – с генералом-от-инфантерии ("полный генерал", выше только звания фельдмаршала и генералиссимуса) Герасимом Колпаковским и с первым выборным президентом Российской академии наук, много внимания уделявшему науке в Кыргызстане, Александром Карпинским.

личное дело

Ахматбек Суюмбаев родился 17 декабря 1920-го в селе Орто-Алыш, нынешний Байтик, рядом с южной окраиной столицы. Закончил Фрунзенский финансово-экономический техникум, успел поработать бухгалтером горфинотдела в Нарыне, а с 1939-го – срочная служба в Красной Армии.

Редкий случай – провоевал на фронте с 22 июня 41-го по 9 мая 45-го: старшина роты 19-го стрелкового полка 91-й стрелковой дивизии Северо-западного фронта, старшина роты, командир взвода заградительного отряда 33-й стрелковой дивизии Калининского, 2-го Прибалтийского фронтов, с января 1945 г. - командир взвода, роты 33-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт.

В тяжелейшем 1942-м стал членом ВКП(б) "как бы судьбе назло": если попадешь в плен, фашисты стразу расстреляют. Был дважды ранен.

После демобилизации в 1947-м - секретарь исполкома Кызыл-Аскерского совета депутатов Фрунзенской области, замзаведующего Фрунзенским горфинотделом, заведующий Первомайским райфинотделом, начальник управления налогов и сборов Минфина, заведующий Иссык-Кульским облфинотделом.

1955-1960 - возглавлял Министерство финансов,

1960-1962 - председатель исполкома Ошского облсовета депутатов, 1962-1968 - первый секретарь Ошского обкома Компартии.

1968-1978 - председатель Совета Министров Кыргызстана, одновременно "по должности" – заместитель председателя Совета Министров СССР.

1978-1984 - министр коммунального хозяйства.

В последние годы жизни персональный пенсионер союзного значения Cуюмбаев сидеть дома не захотел, возглавлял республиканское Общество спасении на водах (ОСВОД).

Среди наград Суюмбаева - два ордена Ленина, два ордена Отечественной войны, три ордена Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды.

Теперь к наградам Суюмбаева добавился и выполненный из золота особый знак "Ак Шумкар".

В этом награждении главная заслуга - председателя Совета ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла Чуйской области, капитана I ранга в отставке, кавалера ордена "Манас" III cтепени Аскара Жумагулова. Он добивался этой посмертной награды для Суюмбаева много лет.

Жумагулов рассказал vb.kg, что на приеме у президента Садыра Жапарова 40 минут излагал аргументы в пользу награды для Суюмбаева. Президент все аргументы одобрил.