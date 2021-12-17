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Президент Садыр Жапаров вручил боевое знамя войсковой части

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров передал боевое знамя войсковой части 64479 Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в честь 50-летия со дня ее образования. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По ее данным, глава государства, поздравив военнослужащих с 50-летием образования данной войсковой части, вручил боевое знамя, как почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части.

Садыр Жапаров отметил, что данная войсковая часть изначально создавалась в советское время для обеспечения связи с высшими органами СССР, и отличалась строгим соблюдением требований и своей боеготовностью.

"Нет никаких сомнений в том, что войсковая часть и сегодня вносит значительный вклад в выполнении важных задач, поставленных перед государственным комитетом национальной безопасности", - заявил президент.

Он подчеркнул о возложенной большой ответственности на военнослужащих, так как за профессионализм и трудолюбие войсковой части 64479 отвечает главный орган безопасности страны – ГКНБ.

"В отличие от других профессий, задача, поставленная перед военнослужащими, более сложная и ответственная. Бесспорным фактом является то, что военнослужащие для защиты целостности и суверенитета государства готовы использовать не только все свои возможности, но при необходимости и пожертвовать своей жизнью. В этой связи одной из главных задач государства является повышение военного потенциала и социальной защищенности", - сказал Садыр Жапаров.

Президент отметил особую роль ветеранов и ветеранских организаций в патриотическом воспитании и воспитании подрастающего поколения, на которых будут смотреть молодые солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры.

Далее Садыр Жапаров ознакомился в воинской части с казармой, новым зданием института профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации имени генерал-лейтенанта А.К. Бакаева ГКНБ.

Отмечается, что в настоящее время образовательная деятельность ГКНБ осуществляется на базе данного института, который был создан на основании постановления правительства КР 28 марта 2011 года.

Кроме того, в целях совершенствования образовательного процесса и качественной подготовки профессиональных кадров в сфере обеспечения национальной безопасности решаются вопросы организационного характера по строительству академии ГКНБ на базе данного института профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации имени генерал-лейтенанта А.К. Бакаева.


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URL: https://www.vb.kg/410995
Теги:
ГКНБ, президент, Кыргызстан
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