Замира Акбагышева: Успехи Китая идут во благо народа Кыргызстана

"Я искренне радуюсь успехам Китая, потому что его достижения сказываются на стабильности всего мира и идут во благо его населению, в том числе и нашей страны", - сказала в интервью VB.KG президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева, отвечая на актуальный вопрос, что даст миру модернизированный социалистический Китай.

- Как заявляют многие эксперты, шестой пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва задал новый тон дальнейшему развитию Китая, разъяснил, как "корабль социализма с китайской спецификой продолжит рассекать волны и смело двигаться вперед, ни перед чем не останавливаясь".

- Как вы оцениваете это смелое утверждение в нашу очень нестабильную сейчас ситуацию в мире, который находится чуть не на грани войны?

- После прочтения мне становится понятно, в чем кроется успех китайских коммунистов в прошлом, и что может гарантировать их успех в будущем. Имеется в виду успех народа и страны в целом, поскольку в Китае народ и партия действительно едины.

Мне запомнились слова директора центра политических исследований ЦК КПК Цзян Цзиньцюаня на пресс-конференции по итогам пленума. Он замечательно сказал: "Китай продолжит строить свою демократию и не намерен копировать опыт Запада. Демократия - это не эксклюзивная практика западных стран... Мы не намерены выслушивать лекции Запада по этому поводу, поскольку их демократия не всегда работает. И пока 81 процент американцев беспокоятся о судьбе своей демократии, в Китае 95 процентов населения поддерживают правительство, 98 процентов - политику Компартии Китая". Вот и ответ на ваш вопрос.

Тем более, что по итогам прений пленума был принят целый ряд ключевых документов, которые определяют базовые принципы политики правящей в КНР партии на десятилетия вперед. Самым заметным из них стала "Резолюция о важнейших достижениях и историческом опыте КПК за сто лет борьбы".

Новая Резолюция призвана еще более "упрочить уверенность в собственном пути, обеспечить согласованность действий всей партии, сплотить все народы страны". И в том, что Китай под руководством Коммунистической партии превратится к середине 21-го века в "великую модернизированную социалистическую державу", у меня нет никаких сомнений. Грядущие перемены могут привести к глубокой трансформации в китайском обществе и повлиять на весь мир. Как заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин: "Развитие Китая - это возможность для всего мира". И дружба наших стран – тому подтверждение.

- Конгресс женщин Кыргызстана поддерживает очень тесные отношения с Всекитайской федерацией женщин, с посольством КНР в нашей стране. Что вы можете сказать о взаимоотношениях наших стран?

- За последние 30 лет масштабы торговли между Китаем и Кыргызстаном постоянно расширяются, их уровень с каждым годом повышается. На протяжении многих лет Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Кыргызстана и источника импорта. В 2018 году объем торговли между Китаем и Кыргызстаном приблизился, по данным Нацстаткома, к 2 миллиардам долларов. Под влиянием COVID-19 объем товарооборота между нашими странами снизился, но благодаря совместным усилиям обеих сторон ситуация постоянно улучшается. Согласно статистическим данным Кыргызстана, объем торговли между двумя странами с января по июль этого года составил около 720 миллионов долларов, что на 68,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, обе стороны должны продолжать упорно работать над постоянным улучшением уровня торговли между двумя странами.

В последние годы именно Китай является основным источником прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан. Даже в условиях эпидемии инвестиции Китая в Кыргызстан продолжают расти. В первой половине этого года прямые инвестиции Китая в Кыргызстан составили примерно 102 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 97,8%. Инвестиционное сотрудничество Китая с Кыргызстаном охватывает широкий спектр областей: сельское хозяйство, медицина, строительные материалы, транспорт, связь, энергетика, переработка нефти и газа, разработка минеральных ресурсов, что вносит важный вклад в экономическое и социальное развитие Кыргызстана.

Идет также активная реализация крупных проектов в рамках совместного строительства "Одного пояса - одного пути". Обе стороны продвигают строительство международных автомагистралей, эффективно содействуют упрощению торговли и перевозок. Стороны завершили целый ряд энергетических проектов в Кыргызстане, которые в значительной степени способствовали экономическому развитию Кыргызстана. Кыргызская сторона реализовала ряд проектов с грантовой помощью правительства Китая, что принесло большое благо народу Кыргызстана.

А высшее руководство Китая и до этого пленума и после него вновь заявляет о готовности пригласить страны всего мира, в том числе Кыргызстан, "сесть на экспресс-поезд развития Китая", чтобы вместе строить, использовать и процветать, выстраивать взаимовыгодные экономические и культурно-гуманитарные связи. Пример тому, повторяю, инициатива "Один пояс – один путь", которая не только сближает и укрепляет дружеские отношения между странами, но и даёт мощный импульс для национального развития и процветания каждой.

Давно стало уже всем понятно, что процветающий Китай выгоден всему миру, потому что он обеспечивает рынки, инновации и конкуренцию. Углубленные реформы Китая и его неуклонное стремление к высококачественному развитию уже приносят пользу миру, предоставляя новые инвестиционные возможности на обширном рынке.

За внутренней политикой Китая и движущими силами модернизации стоят огромные инвестиционные возможности. В отличие от западных "крикунов" он не навязывает никому своей идеологии, не ставит никаких условий, никого не обличает, наоборот, призывает объединиться вокруг идеи о создании единого человеческого сообщества. И не только призывает, но и многое делает для этого. Даже уже то, что ни одна в мире страна не помогает другим так щедро в борьбе с коронавирусом как Китай, говорит о многом. Сколько человеческих жизней спасены благодаря такой поддержке!

- Что вы считаете главной победой Китая?

- Побед у Китая в разных сферах много. Важно, что партии удалось сплотить народ, он, образно говоря, как зернышки в одном гранате. Си Цзиньпину удалось достичь и первой столетней цели – к юбилею КПК страна, несмотря на пандемию, избавилась от крайней нищеты.