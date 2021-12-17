Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.55 - 96.50

Замира Акбагышева: Успехи Китая идут во благо народа Кыргызстана

195  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Я искренне радуюсь успехам Китая, потому что его достижения сказываются на стабильности всего мира и идут во благо его населению, в том числе и нашей страны", - сказала в интервью VB.KG президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева, отвечая на актуальный вопрос, что даст миру модернизированный социалистический Китай.

- Как заявляют многие эксперты, шестой пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва задал новый тон дальнейшему развитию Китая, разъяснил, как "корабль социализма с китайской спецификой продолжит рассекать волны и смело двигаться вперед, ни перед чем не останавливаясь".

- Как вы оцениваете это смелое утверждение в нашу очень нестабильную сейчас ситуацию в мире, который находится чуть не на грани войны?

- После прочтения мне становится понятно, в чем кроется успех китайских коммунистов в прошлом, и что может гарантировать их успех в будущем. Имеется в виду успех народа и страны в целом, поскольку в Китае народ и партия действительно едины.

Мне запомнились слова директора центра политических исследований ЦК КПК Цзян Цзиньцюаня на пресс-конференции по итогам пленума. Он замечательно сказал: "Китай продолжит строить свою демократию и не намерен копировать опыт Запада. Демократия - это не эксклюзивная практика западных стран... Мы не намерены выслушивать лекции Запада по этому поводу, поскольку их демократия не всегда работает. И пока 81 процент американцев беспокоятся о судьбе своей демократии, в Китае 95 процентов населения поддерживают правительство, 98 процентов - политику Компартии Китая". Вот и ответ на ваш вопрос.

Тем более, что по итогам прений пленума был принят целый ряд ключевых документов, которые определяют базовые принципы политики правящей в КНР партии на десятилетия вперед. Самым заметным из них стала "Резолюция о важнейших достижениях и историческом опыте КПК за сто лет борьбы".

Новая Резолюция призвана еще более "упрочить уверенность в собственном пути, обеспечить согласованность действий всей партии, сплотить все народы страны". И в том, что Китай под руководством Коммунистической партии превратится к середине 21-го века в "великую модернизированную социалистическую державу", у меня нет никаких сомнений. Грядущие перемены могут привести к глубокой трансформации в китайском обществе и повлиять на весь мир. Как заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин: "Развитие Китая - это возможность для всего мира". И дружба наших стран – тому подтверждение.

- Конгресс женщин Кыргызстана поддерживает очень тесные отношения с Всекитайской федерацией женщин, с посольством КНР в нашей стране. Что вы можете сказать о взаимоотношениях наших стран?

- За последние 30 лет масштабы торговли между Китаем и Кыргызстаном постоянно расширяются, их уровень с каждым годом повышается. На протяжении многих лет Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Кыргызстана и источника импорта. В 2018 году объем торговли между Китаем и Кыргызстаном приблизился, по данным Нацстаткома, к 2 миллиардам долларов. Под влиянием COVID-19 объем товарооборота между нашими странами снизился, но благодаря совместным усилиям обеих сторон ситуация постоянно улучшается. Согласно статистическим данным Кыргызстана, объем торговли между двумя странами с января по июль этого года составил около 720 миллионов долларов, что на 68,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, обе стороны должны продолжать упорно работать над постоянным улучшением уровня торговли между двумя странами.

В последние годы именно Китай является основным источником прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан. Даже в условиях эпидемии инвестиции Китая в Кыргызстан продолжают расти. В первой половине этого года прямые инвестиции Китая в Кыргызстан составили примерно 102 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 97,8%. Инвестиционное сотрудничество Китая с Кыргызстаном охватывает широкий спектр областей: сельское хозяйство, медицина, строительные материалы, транспорт, связь, энергетика, переработка нефти и газа, разработка минеральных ресурсов, что вносит важный вклад в экономическое и социальное развитие Кыргызстана.

Идет также активная реализация крупных проектов в рамках совместного строительства "Одного пояса - одного пути". Обе стороны продвигают строительство международных автомагистралей, эффективно содействуют упрощению торговли и перевозок. Стороны завершили целый ряд энергетических проектов в Кыргызстане, которые в значительной степени способствовали экономическому развитию Кыргызстана. Кыргызская сторона реализовала ряд проектов с грантовой помощью правительства Китая, что принесло большое благо народу Кыргызстана.

А высшее руководство Китая и до этого пленума и после него вновь заявляет о готовности пригласить страны всего мира, в том числе Кыргызстан, "сесть на экспресс-поезд развития Китая", чтобы вместе строить, использовать и процветать, выстраивать взаимовыгодные экономические и культурно-гуманитарные связи. Пример тому, повторяю, инициатива "Один пояс – один путь", которая не только сближает и укрепляет дружеские отношения между странами, но и даёт мощный импульс для национального развития и процветания каждой.

Давно стало уже всем понятно, что процветающий Китай выгоден всему миру, потому что он обеспечивает рынки, инновации и конкуренцию. Углубленные реформы Китая и его неуклонное стремление к высококачественному развитию уже приносят пользу миру, предоставляя новые инвестиционные возможности на обширном рынке.

За внутренней политикой Китая и движущими силами модернизации стоят огромные инвестиционные возможности. В отличие от западных "крикунов" он не навязывает никому своей идеологии, не ставит никаких условий, никого не обличает, наоборот, призывает объединиться вокруг идеи о создании единого человеческого сообщества. И не только призывает, но и многое делает для этого. Даже уже то, что ни одна в мире страна не помогает другим так щедро в борьбе с коронавирусом как Китай, говорит о многом. Сколько человеческих жизней спасены благодаря такой поддержке!

- Что вы считаете главной победой Китая?

- Побед у Китая в разных сферах много. Важно, что партии удалось сплотить народ, он, образно говоря, как зернышки в одном гранате. Си Цзиньпину удалось достичь и первой столетней цели – к юбилею КПК страна, несмотря на пандемию, избавилась от крайней нищеты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410997
Теги:
Китай, Кыргызстан, женщины, конгресс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  