В Бишкеке в пожаре на автобазе погиб мужчина

В Бишкеке сегодня, 17 декабря, около 02:14 часов на Васильевском тракте произошел пожар на территории автобазы.

Как сообщает пресс-центр МЧС, на территории автобазы сгорела внутренняя обделка склада одной из строительных фирм общей площадью 50 квадратных метров

Для тушения пожара привлечен один пожарный расчет ПСЧ№4, в 02:43 пожар локализован в 05:17 полностью ликвидирован.

В результате пожара было найдено тело мужчины К.Н. около 45-50 лет. Тело передали сотрудникам МВД. Причина возникновения пожара уточняется.