Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.55 - 96.50

В Бишкеке в пожаре на автобазе погиб мужчина

107  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сегодня, 17 декабря, около 02:14 часов на Васильевском тракте произошел пожар на территории автобазы.

Как сообщает пресс-центр МЧС, на территории автобазы сгорела внутренняя обделка склада одной из строительных фирм общей площадью 50 квадратных метров

Для тушения пожара привлечен один пожарный расчет ПСЧ№4, в 02:43 пожар локализован в 05:17 полностью ликвидирован.

В результате пожара было найдено тело мужчины К.Н. около 45-50 лет. Тело передали сотрудникам МВД. Причина возникновения пожара уточняется.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411001
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  